Zij gingen Fabrizio vooraf in de zoektocht naar de liefde: ‘Soms wou ik dat ik wat oppervlakkiger was’

In de finale van ‘De Bachelor’ vanavond komen we eindelijk te weten welke dame de laatste roos krijgt, maar om eerlijk te zijn: de enige echte winnaar in dit verhaal is de rampetampende Fabrizio. Maar hoe zit het nog met die andere BV’s die met de hulp van televisie de liefde van hun leven probeerden te vinden? ‘Ik heb altijd gehoopt dat ik mijn liefdesleven privé zou kunnen houden.’

‘Wie wordt de man van Wendy?’ (2006)

Wendy Van Wanten en Frans Beeld VMMA

In 2006 beet Wendy Van Wanten de spits af en werd de eerste bekende Vlaming die zich waagde aan een op televisie uitgezonden zoektocht naar de liefde. Het programma, dat toen al veel weg had van ‘The Bachelor’ aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, viel zo goed in de smaak dat ze ook in Nederland spiekten en hun eigen versie brachten.

Van Wanten koos op het einde voor Frans ‘Franske’ Van Coppenolle, met wie ze nog steeds samen is. Het kwam wel kort tot een breuk enkele jaren geleden, maar de twee konden zich toch met elkaar verzoenen.

‘Wie wordt de man van Phaedra?’ (2008)

Phaedra Hoste Beeld vtm

Het was een kwestie van tijd welke BV in Wendy Van Wantens voetsporen zou treden en twee jaar later mocht fotomodel en presentatrice Phaedra Hoste figuratieve rozen uitdelen. Het programma eindigde in mineur nog vóór het goed en wel begonnen was, want de opnames waren net ingeblikt of winnaar Pascal Durant papte het terug aan met zijn ex.

‘Wie kiest Pieter?’ (2011)

'Wie kiest Pieter?' Beeld vtm

De eerste mannelijke BV in het lijstje was basketballer Pieter Loridon. Met de weinig creatieve naam ‘Wie kiest Pieter?’ – misschien ook gewoon een hint dat hij het niet zo au sérieux nam – begon hij in 2011 aan zijn zoektocht naar romantiek. Tandarts Liesbet kwam toen als de winnaar uit de bus, maar van verliefdheid was er bij Pieter geen sprake. Goed nieuws voor Liesbet, dat wel.

‘De bachelorette met Elke Clijsters’ (2020)

Beeld SBS

Geen ‘wie wordt’ of ‘wie kiest’-toestanden dit keer: het format werd ‘vernieuwd’ (afgekeken) naar dat van het populaire Amerikaanse programma, maar het concept bleef hetzelfde. Elke Clijsters mocht als eerste Vlaamse bachelorette traditioneel roosjes uitdelen, maar na een weinig spannend seizoen liep haar relatie met de uitverkoren Ivan een paar maanden na de opnames stuk.

‘De bachelor’ (2022)

Fabrizio Tzinaridis Beeld SBS

Na zijn hoogst memorable passage in ‘Temptation Island’ begon een – naar eigen zeggen – hervormde Fabrizio Tzinaridis aan een nieuw avontuur met ‘De bachelor’. Van die ‘persoonlijke groei’ bleef er maar weinig over toen hij toegaf met dat hij met alle drie de finalisten de lakens had gedeeld. Het valt dus af te wachten of de uiteindelijke ‘winnares’ (neem er gerust een korreltje zout bij) een oogje kan dichtknijpen voor zijn slippertjes.