‘Zijn daar geen beelden van?’ Een daadkrachtig ‘Nee’ had kunnen volstaan. Helaas

Als ik even de pret mag drukken: volgens artsen die het kunnen weten, omdat ze ambtshalve een tribuneplaats hebben met zicht op de menselijke eindigheid, zouden opvallend veel sterfbedlegerigen aan het eind hunner dagen spijt voelen omdat ze hun leven goeddeels al werkend hebben doorgebracht. Ik kan me daar iets bij indenken, en wat meer is: aan dat feit heb ik zelfs bepaalde princiepjes overgehouden.

Zo wens ik, wanneer de vers gesteven lakens van míjn sterfbed ondubbelzinnig aan het ritselen gaan, geenszins berouw te voelen omdat ik één minuut meer dan strikt noodzakelijk vergooid heb aan sketchprogramma’s van tweede garnituur. Principes hebben valt niet mee, gezien de vastberadenheid van de openbare omroep om me te herinneren aan het bestaan van ‘Loslopend wild’. Vermetele pogingen van belendende zenders à la ‘Ge hadt erbij moeten zijn’ en ‘En toen kwam ons ma binnen’ kan ik dan weer nauwelijks nog voor de geest halen – ik moet íéts juist gedaan hebben – maar van recentere struikelblokken als ‘Influencers’ herinner ik me vooral de gedachte nog die me al halfweg de eerste aflevering bekroop: ‘Hier krijg je nog spijt van, vriend.’ Dat ik terstond, of toch na de gedane arbeid, aan het zappen sloeg alsof mijn zielenheil ervan afhing, spreekt voor zich.

‘Zijn daar geen beelden van?’ Een daadkrachtig ‘Nee’ had kunnen volstaan, desgewenst aangevuld met ‘Gebruik misschien eens je éígen verbeelding, want de realiteit haalt het qua vermakelijkheid maar zelden van een getraind geestesoog met aanleg voor humor.’ Nu, zo makkelijk kwam ik, die de neiging heb om in humor ook de kunst van het weglaten te lezen, er natuurlijk niet van af.

In dit programma worden bizarre of anderszins opvallende krantenkoppen naar beeld vertaald, waarbij telkens duchtig gegist wordt naar de ware toedracht achter de feiten. Gezien die speculatieve aard van elke sketch komt ‘Wat als?’ vanzelf in aanmerking als referentie, maar de daaropvolgende vergelijking draait zelden uit in het voordeel van ‘Zijn daar geen beelden van?’, dat ondanks mijn bovenvermelde goede voornemens aanvoelde alsof ik het al eens een keertje of drie uitgezeten had. Vermoedelijk omdat de acteurs die erin aan de bak komen me ook daadwerkelijk in andere sketchprogramma’s al tot lachen hebben proberen aan te sporen. Ik denk dan aan Tom Audenaert, alsook zijn collegae Els Dottermans en Inge Paulussen.

Dat er zich gaandeweg tevens een oud zeer onder sketchprogramma’s aftekende in ‘Zijn daar geen beelden van?’, drukte dat ongenode déjà vu niet bepaald de kop in. Vrijwel elke sketch oogde als de vrucht van één, hoogstens twee vondsten, en zag zich vervolgens genoodzaakt om daar dan spelenderwijs, terwijl de camera al draaide, op eigen houtje nog een paar aan toe te voegen. Het kon dus, eens te meer, snediger. Zelden is ‘snediger’ geen eufemisme voor ‘korter’.

Om zelf kort te gaan: de grappen in ‘Zijn daar geen beelden van?’ haalden het maar zelden van de suggestie opgewekt door de krantenkoppen die er het bronmateriaal van vormden. Mijn principes indachtig ben ik van plan er geen gewoonte van te maken.