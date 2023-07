‘Zillion: the lost tapes’ op Streamz: wat jammer dat decadentie er in de praktijk altijd zo ordinair uitziet

Zoals des zomers is, zag ik me genoodzaakt om mijn onverschilligheid aan te lengen, opdat ik toch maar zou rondkomen deze maanden. Zo moest ik, in het holst van de komkommertijd, plots ook nog de schouders ophalen bij ‘Zillion, The Lost Tapes’, een documentairereeks die we ongetwijfeld horen te situeren in de nasleep van de langspeelfilm van Robin Pront.

Zelf kon ik nooit in levenden, of andere metafysische lijve, aangetroffen worden in de Zillion, noch in enige andere danstempel die voor zenuwlijders als ik meer kwel- dan kuuroord is. De plotse maatschappelijke opstoot van nostalgie naar die housekeet is me dan ook vreemd, net zozeer als de belangstelling van zij die er niét bij waren, maar die wel benodigd was om ‘Zillion, The Lost Tapes’ ook oprecht een onthullend document te kunnen vinden.

De reeks getroostte zich anders genoeg moeite om een soort schandaalsfeertje hoog te houden. ‘Sommige uitspraken en beelden kunnen schokkend overkomen’, begon elke aflevering, maar de gebeurlijke tiet daargelaten, werd mijn innerlijke moraalridder daarna betrekkelijk weinig argumenten voorgelegd om ziedend z’n paard te zadelen.

De ruime selectie aan anekdotes varieerden meestentijds op hetzelfde thema, hoe je ‘decadentie’ onmogelijk kunt uitspreken zonder ‘dance’, en werden behalve door voormalige werknemers ook opgerakeld door het toenmalige kruim van het nachtleven; heden de vestiaire van het vedettenbestaan.

Tanja Dexters en Joyce de Troch waren als voormalige ervaringsdeskundigen duidelijk al deskundig genoeg, maar Axel Daeseleire kreeg de onderscheidende titel ‘kenner Antwerpse nachtleven’ mee. Zo had ik ’m ook altijd ingeschat. Nu, toen het daarna ging over het bizarre fenomeen van ‘autowrakkenparty’s’, begreep ik de expertise van Tanja Dexters al iets beter.

Ik had het, denk ik, geen onoverkomelijke ramp gevonden waren de beruchte lost tapes nog een poos langer zoekgebleven in het archief van Frank Verstraeten, want het onthullende karakter van beveiligingscamera’s die op een parking uitkijken, gaat aan me voorbij.

In aflevering drie werd de toon echter explicieter, en werden ook de geruchten rond de befaamde, erotisch gechargeerde Zundays gestaafd met beeldmateriaal. Schòkkend zou ik de softporno die je daarbij te zien kreeg niet onmiddellijk noemen: er was op de podia sprake geweest van echte penetratie, klonk het, maar het lusteloze batsen dat je zag, herinnerde er vooral aan dat een beeld niet noodzakelijk àltijd spraakzamer is dan duizend woorden. Al zullen er altijd wel lieden bestaan wier libido al uit de oevers treedt zodra er in hun blikveld, met het oog op een grillade, nog maar een kippenbil wordt ingesmeerd met olijfolie.

Wat jammer dat decadentie er in de praktijk altijd zo ordinair uitziet. De Zundays had Daeseleire zelf niet meegemaakt, zei hij, wat ik vond tegenvallen van een kenner van het Antwerpse nachtleven. Hij zal alleen maar uitgegaan zijn voor de artikels.

Kritiekloos is ‘Zillion: The Lost Tapes’ niet, al wordt het narratief wel goeddeels opgehangen aan de getuigenis van Frank Verstraeten zelf. Daar moet je schik in hebben, want ook vandaag zou ik nog geen tweedehands verkoudheid van ‘m aannemen, schat ik. Bijgevolg hinkt de documentaire op twee benen, want hoewel je ze volgens mij ook kunt kaderen in een lopende poging tot publieke rehabilitatie van de figuur Frank Verstraeten, moet ze het evenveel hebben van de gedurige controverse rond diens persoon. Dat ze het met Dennis Black Magic ook proberen, lag me al minder.

Het trieste begrip ‘fomo’, zoals studentenschurft en padelellebogen een kwaal van deze tijd, bleef me volledig vreemd. U kunt zich niet indenken wat voor plezier ik daar aan beleef.