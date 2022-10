Zo mooi, zo blond en zo populair: dit zijn de 10 meestbekeken programma’s op Netflix

Er staan twee blondjes bovenaan in de lijst van populairste titels op Netflix, maar ze zijn wel van een heel ander allooi: de een is een wrede seriemoordenaar, de ander een tragisch gestorven actrice.

Een week na de release heeft ‘Dahmer’ de wereld veroverd: de tiendelige miniserie over de misselijkmakende misdaden van Jeffrey Dahmer voert in zowat elk land waar Netflix actief is de top 10 aan, ook bij ons. Op de valreep krijgt de psychopaat wel nog stevige concurrentie van ‘Blonde’, de biografische film over Marilyn Monroe die woensdag verscheen en meteen naar boven schoot in de lijst. Ook op plek drie staat een nieuwkomer: het vijfde seizoen van de Amerikaanse glamoursoap ‘Dynasty’.

‘Fate: The Winx Saga’, vorige week op één, valt net buiten de top drie, ‘Cobra Kai’ en ‘Do Revenge’ zijn verder weggezakt en ‘Devil in Ohio’, enkele weken geleden nog op één, is uit de lijst weggevallen. Nog twee nieuwkomers: het nieuwe seizoen van de reportagereeks ‘Inside the World’s Toughest Prisons’ en de actiefilm ‘Lou’, waarin een moeder na de ontvoering van haar dochter gaat aankloppen bij haar buurvrouw, een chagrijnige eenzaat die verrassend goed van aanpakken weet.

De Netflix-top 10 van vrijdag 30 september

1 ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 ‘Blonde’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 ‘Dynasty’ - seizoen 5

4 ‘Fate: The Winx Saga’ - seizoen 2

5 ‘Heartbreak High’ - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 ‘Lou’

7 ‘Cobra Kai’ - seizoen 5

8 ‘The Crown’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

9 ‘Do Revenge’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 ‘Inside the World’s Toughest Prisons’ - seizoen 6

