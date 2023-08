‘Zo’n seksscène ziet er misschien romantisch en intiem uit, maar...’: de beste stukken over ‘Knokke Off’

Twee rijkeluiskinderen die een decadente zomer beleven op het strand van Knokke, tot een nieuwkomer hun leventje op stelten zet: ziedaar Knokke Off in een notendop. De VRT-reeks is een schot in de roos en dat hebben we ook bij Humo geweten. Een overzicht van onze beste stukken.

De 7 Hoofdzonden van Pommelien Thijs: ‘Soms denk ik: het lijkt wel alsof ik iedereen over me heen laat lopen – heb ik eigenlijk nog wel een ruggengraat?’

Beeld Johan Jacobs

Pommelien Thijs is een hype. En ze lijkt gepolijst. Maar wie goed kijkt, ziet een zalig ongeleide en onverschrokken 22-jarige vrouw. In het sterke ‘Knokke off’ staat ze met verve te acteren en intussen bracht ze haar debuutplaat ‘Per ongeluk’ uit. ‘Als ik helemaal in het rood ben gegaan, ga ik in m’n eentje wandelen. Dan neem ik mijn oude Nokia mee. Maar drie mensen hebben het nummer van die telefoon.’

Lees hier het volledige interview

Willem De Schryver: ‘Lang had ik het gevoel dat het míjn schuld was dat mijn ouders uit elkaar waren gegaan’

Beeld TMDb

Willem De Schryver acteert in ‘Knokke Off’ zo goed dat hij in het echt amper op zijn personage Alex lijkt. ‘Toen we aan het filmen waren, dacht ik soms: overdrijven we niet met die Knokse decadentie? Maar het is gewoon de realiteit.’

Lees hier het volledige interview

Luk Wyns: ‘Er werd expliciet gevraagd: ‘Mag ‘Knokke off’ ietsjes minder edgy zijn dan je andere werk, alsjeblieft?’’

Beeld Geert Van de Velde

Men kan veel zeggen over Luk Wyns, maar niet dat de scenarist voor één gat te vangen is. In een ver verleden maakte hij naam met de volkse sitcom ‘De familie Backeljau’ en de daaruit voortvloeiende Gamma-radiospotjes, een decennium later kwam hij met ‘Crimi Clowns’ aanzetten, een rauwe en op het onwelvoeglijke af expliciete comédie noire. Nu prijkt zijn naam op de aftiteling van het classy ‘Knokke Off’

Lees hier het volledige interview

Anna Drijver: ‘Tom Waes is een echte gentleman’

Beeld Rahi Zevhani

De Nederlandse Anna Drijver (39) werd bij ons bekend als Kim, de pittige speurder aan de zijde van Tom Waes in ‘Undercover’. Momenteel is ze in de bioscoop te zien in de Jan Verheyen-whodunit ‘Het geheugenspel’, én op VRT1 in ‘Knokke Off’

Lees hier het volledige interview

Ons oordeel: ‘Knokke Off’ is spannender, gewaagder en simpelweg beter dan alle andere VRT-fictie van dit voorjaar ★★★★☆

Beeld © VRT

Onze Man over ‘Knokke Off’: ‘Zeggen dat er in het eerste seizoen van ‘Knokke Off’ veel is gebeurd, is namelijk als zeggen dat het huwelijk van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Maar het positieve gevoel dat ik na de eerste paar afleveringen had is naar het einde toe allerminst kleiner geworden.’

Lees hier onze volledige recensie