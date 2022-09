Zo wordt ‘De ideale wereld’ gemaakt: ‘Ik kan toch niet naar Betty bellen om haar uit te leggen dat we dikkere BV’s zoeken?’

Een nieuwe presentatrice in combinatie met een forse verhoging van het werkritme zorgen op de redactie van De ideale wereld (DIW) voor een toestand die ze zelf omschrijven als ‘blinde paniek’. Wij gingen kijken hoe groot de chaos er werkelijk is.

10.17 uur

Belgerinkel en samenzang

“OVERLOPEN”, roept producer Lana Ieven over de redactievloer. Het geklingel van het kleine gouden belletje dat ze op haar bureau heeft staan, moet de urgentie van haar oproep onderstrepen. Het belletje mist zijn effect niet. Het grootste deel van de zowat 25-koppige redactie drumt samen in het veel te kleine bureautje waar op een whiteboard de planning van de week staat uitgeschreven. Maar voor er overgegaan wordt naar de orde van de dag moet er gezongen worden. DIW-veteraan Jan Dircksens is jarig en dat laat de ploeg - tegen de wens van de jarige in - niet zomaar passeren. Na de samenzang is het tijd voor ernst. Al is dat op de redactie van De ideale wereld een relatief begrip, zo zal blijken.

Het belgerinkel van de producer is niet het eerste wapenfeit van de dag. Wanneer Lana haar troepen verzamelt, zijn die al een uur of twee op zoek naar inspiratie in de actualiteit van de dag. De ruwe ideeën die dat oplevert worden en petit comité bijgespijkerd zodat er op de ochtendvergadering al een redelijk duidelijk beeld ontstaat van wat er ’s avonds op het scherm te zien zal zijn.

Zo zal de Talkshow Terror - een als kermisattractie vermomde traplift die de centrale gast de studio in rijdt - voor de gelegenheid nog trager en zonder toeters en bellen zijn ding doen. Een idee van Bart Van Peer, die daarmee voortborduurt op de prikkelarme dag op de kermis in Leuven. Tom Borremans, de man achter het tekenfilmfiguurtje Sociaal Incapabele Michiel, wil dan weer proberen een beetje leven te brengen in de rouwstoet die de Britse Queen naar haar laatste rustplaats moet brengen. En één dag na zijn zege in de Vuelta is er geen ontkomen aan Remco Evenepoel.

Iwein Segers, sinds een paar weken nieuw op de redactie, ziet wel iets in ‘de schavuit van Schepdaal’, de bijnaam die Renaat Schotte voor Belgiës beste ronderenner bedacht. Lukas Lelie slaat dan weer vooral aan op de reclame die Evenepoel voor Pizza Hut maakt. Hij broedt op een filmpje waarin een aantal zwaardere BV’s laten weten niet akkoord te zijn met de keuze van een topsporter als posterboy voor een pizzaketen.

Lang duurt het overleggen niet. Na amper tien minuten zijn de taken verdeeld. Kneusjes van de dag zijn de drie jonge redacteurs die op zoek moeten naar BV’s met een maatje meer die binnen de komende paar uur hun liefde voor Pizza Hut voor de camera willen komen verkondigen.

10.34 uur

Likken met Luc

De eerste die aan de bak moet is Johan Stuer, DIW’s hoogsteigen poëet. Zijn rubriek ‘Dichter bij het nieuws’ kwam ook al tijdens de ochtendvergadering ter sprake. Maar veel meer dan de gemompelde melding dat hij wel al een paar dingen had maar nog niets echt goeds, wou Stuer niet kwijt. Een boodschap die de dichter des huizes - afgaande op de gelaten reacties - blijkbaar wel vaker brengt.

Ondertussen zit Stuer rond de tafel met Jan Dircksens, eindredacteur Arne Martin en Jan Eelen, de man achter onder andere Het eiland en Callboys. Dat triumviraat deelt de creatieve lakens uit op de DIW-redactie en probeert nu in een gezamenlijke inspanning hun huisdichter te overtuigen van het komische potentieel van zijn rijmelarij.

Iwein Segers en Willem Leyssens. Beeld Rebecca Fertinel

Ondertussen wordt elders op de redactie een shortlist opgesteld van BV’s met een maatje meer die, wat hun gewicht betreft, over een behoorlijke portie zelfrelativeringsvermogen beschikken. Jens Dendoncker en Kamal Kharmach zijn de eersten die telefoon krijgen. Allebei zien ze de humor van het Pizza Hut-idee wel in, maar in Vilvoorde raken voor de opnames voor het filmpje lukt niet. ‘Maar jullie hebben wel allemaal de groetjes’, laat de redacteur die ze aan de lijn had weten. Wanneer ook de naam van komiek Luc Caals valt, kan dat op veel enthousiasme rekenen. ‘We hebben Luc voor Control Pedro ooit uitgebreid aan een scherm laten likken om daar later een screensaver van te maken. Als hij dat al wou doen, dan moet dit zeker lukken.’ En inderdaad, Caals zegt niet meteen ‘neen’, maar moet toch nog eens over het aanbod nadenken.

10.54 uur

Veel transpiratie, amper intonatie

‘Gewoon wachten tot je stemmen hoort en dan binnenstappen.’ Met die instructies worden we achter gelaten voor de deur van de green key-studio. Binnen is Johan Stuer bezig met opnames voor zijn rubriek. Die gebeuren voor een groen scherm waar dan later in postproductie een foto van zijn onderwerp wordt opgeplakt. ‘Ah goed dat jullie er zijn’, reageert de regisseur wanneer we na wat aarzelen dan toch de deur durven openduwen. ‘Dat zal voor wat meer stress zorgen. Hoe slechter Johan zich op zijn gemak voelt, hoe beter de opnames uiteindelijk zijn.’ De rubriek staat of valt immers niet alleen met de rijmelarij van Stuer. Ook de onbeholpen manier waarop hij die te berde brengt, draagt bij tot het effect. Qua stunteligheid zit het deze aflevering alvast goed. Druipend van het zweet en zonder enige vorm van intonatie rammelt Stuer zijn gedichten af. Tot zichtbaar genoegen van zijn regisseur.

11.16 uur

Even Betty bellen

Terug op de redactie wordt het stilaan ook ernst voor presentatrice Ella Leyers. Samen met Janne en Lieselot overloopt ze het script voor de aflevering die komt: gespreksonderwerpen en mogelijke vragen voor Goedele Wachters worden overlopen en er wordt bekeken waar welk filmpje het best tot zijn recht komt. Voorlopig is die blauwdruk van het studiogesprek nog een beetje giswerk. Waar de centrale gast iets of niks over te vertellen heeft zal pas duidelijk worden na het telefonisch voorgesprek later vandaag. Daarin worden alle nieuwsfeiten die in de uitzending aan bod komen overlopen op zoek naar leuke anekdotes en verhalen waar Leyers dan een vraag over kan stellen.

Ondertussen zorgt de zoektocht naar mollige BV’s voor steeds meer animo. Ondanks de reputatie die Luc Caals op de DIW-redactie heeft laat hij de Pizza Hut-kelk liever aan zich voorbij gaan. En dus wordt er ondertussen schoorvoetend richting vrouwelijke BV’s gekeken. Maar dat blijkt gevoelig te liggen. “Ik kan toch niet naar Betty bellen om haar uit te leggen dat we op zoek zijn naar dikkere BV’s?”, zegt een van de redacteurs. Hij krijgt de steun van producer Lana die zich naar eigen zeggen om een of andere reden verbonden voelt met de gewezen Big Brother-ster. Iwein Segers maakt - in het kader van de gelijkheid der seksen - dan weer geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke BV’s wanneer het over molligheid gaat. Over naar plan B dan maar. Bij gebrek aan lotgenoten zullen Lukas Lelie en Iwein Segers zelf de rol van bekende en vooral misnoegde Pizza Hut-fans op zich nemen.

12.13 uur

Geen broccoli maar salami

In een ideale wereld wordt ook aan langetermijndenken gedaan, zo blijkt. Terwijl de uitzending van die avond steeds meer vorm krijgt buigen Jade Mintjens en Iwein Segers zich over de anti-wokeversie van kinderheld Kapitein Winokio. Een idee dat ze opdeden toen bekend raakte dat in de Britse kinderreeks Peppa Pig een gezin met twee mama’s zou opduiken. Aanleiding genoeg om Vlaanderens meest aaibare kinderheld een anti-wokebehandeling te geven. Met Segers in de rol van de kapitein en Mintjens als zijn trouwe sidekick Mevrouw De Poes en een repertoire waarin kinderen vooral niet wordt gevraagd zich te gedragen. Of zoals Segers het omschrijft: ‘Bij ons wordt er geen broccoli gegeten maar wel witte boterhammen met industrieel bewerkte salami.’

Carl Dircksens en Tom Borremans. Beeld Rebecca Fertinel

14.23 uur

Struikelen over pizza

Tijd voor de opnames van het Pizza Hut-filmpje. Gaan draaien in de dichtstbijzijnde vestiging van de keten is geen optie. Een filmpje met kritiek op hun nieuwste posterboy blijkt niet meteen het soort aandacht waar ze bij Pizza Hut op azen. Alweer plan B dus. Lelie en Segers formuleren hun klachten in de lobby van Woestijnvis. ‘Ga maar zitten, dan lijken jullie dikker’, tipt de regisseur. Om toch wat fastfoodsfeer in beeld te krijgen is een redacteur ondertussen een paar pizza’s gaan halen. De korsten daarvan worden gedrapeerd op een bordje om de illusie te wekken dat Lelie en Segers al hun portie vettigheid binnen hebben. Maar dat werkt niet, vindt de regisseur. De pizza’s verdwijnen richting vuilnisbak, de onkostennota wordt doorgestuurd naar de boekhouding. Na wat struikelen over Pizza Hut-klassiekers als de Pizza Sweet Chicken Curry en de Large Cheesam Cheesy Crust staat de dialoog er op. ‘Nog een geluk dat Luc Caals hier niet was’, besluit Lelie. ‘We hadden hem van het scherm gespeeld.’

15.43 uur

Scheten zijn altijd grappig

Gitaargetokkel op de redactievloer. Lennert Coorevits, een van de twee Compact Disk Dummies loopt met een roze gitaar heen en weer. Hij en zijn broer Janus zijn vanavond de sidekicks van Ella Leyers. En dat blijkt meer te zijn dan zomaar een acte de présence. Lennert en Janus lopen al sinds vanmorgen op de redactie rond en denken mee na over hun interventies tijdens het programma. ‘Ik wil daar niet zomaar gaan zitten om de grappen voor te lezen die iemand anders voor me geschreven heeft’, legt Lennert uit. ‘Ik vind het belangrijk om ook echt achter de dingen te staan die we brengen.’

Een poging om de bezoekerscijfers van de Vlaamse film op te krikken is een van de dingen die aan het brein van de Dummies is ontsproten. Onder het motto ‘een scheetje is altijd grappig’ krijgen een resem Vlaamse films een aangepaste titel en bijbehorende affiche. Een kolfje naar de hand van misschien wel het belangrijkste onderdeel van de DIW-redactie. Vlak bij de deur zitten vijf grafici die de hele dag door alle vondsten van de rest van de redactie in beeld moeten zien te vatten. En dat zijn er nogal wat. Tom Borremans komt vragen naar beelden van de lijkwagen van de Queen om in zijn filmpje van Sociaal Incapabele Michiel te verwerken. De dummies hebben bewerkte filmaffiches nodig en willen graag een gephotoshopte foto van Thibaut Courtois in het truitje van Remco Evenepoel. En ook een bumperfilmpje met getekende rechtbankbeelden vanop het proces over de aanslagen in Brussel moet door de cel grafiek aangeleverd worden.

17 uur

Hoe vettiger hoe prettiger

Tijd voor de repetitie. Presentatrice Ella Leyers krijgt daarvoor in de studio het gezelschap van Lieselot, die elke avond opnieuw de rol van centrale gast op zich neemt. Op basis van het telefoongesprek met de échte gast probeert zij zo waarheidsgetrouw op Leyers’ vragen te antwoorden om zo in te schatten welke richtingen het gesprek straks uit kan gaan. Niet alleen het gesprek wordt geoefend. De eerste passage in de studio geeft Leyers ook de kans te checken hoe haar outfit en make-up er op het scherm uit zullen zien. Het truitje met luipaardprint krijgt groen licht, aan de make-up is nog werk. ‘Jammer dat een lijntje rond je lippen anno 2022 een beetje marginaal is’, vindt ze. ‘Het had perfect bij deze outfit gepast. Maar een beetje meer lippenstift lost het ook wel op.’

Ook alle filmpjes worden gecheckt. De kwaliteitscontrole gebeurt - zoals al de hele dag - door de twee Jannen en eindredacteur Arne, die de repetitie vanop de tribune gadeslaan. Hun oordeel is genadeloos. Het Pizza Hut-filmpje waar uren aan is gewerkt, komt plots op de helling te staan. ‘Ik had het wat vettiger en groezeliger verwacht’, zegt Eelen. ‘Maar als we het wat korter doen kan het misschien toch nog.’ Ook de filmaffiches van Lennert en Janus keurt de jury af. ‘Te snel, te veel kak’, luidt het oordeel.

De Ideale Wereld met Ella Leyers Beeld Rebecca Fertinel

18.14 uur

Spanning en concentratie

Tijd wordt er nu niet meer verloren. Gast van de dag Goedele Wachters is ondertussen gearriveerd en in haar loge geparkeerd. Ella Leyers komt nog even dag zeggen maar daar blijft het bij. Het contact tussen host en gast wordt bewust zo kort mogelijk gehouden. Ook vragen worden niet op voorhand doorgenomen. Kwestie van tijdens de uitzending het gesprek zo spontaan mogelijk te laten verlopen.

Ondertussen schaven de Compact Disk Dummies nog wat aan hun tussenkomsten en wordt de druk op Tom Borremans stilaan opgevoerd. Van zijn Sociaal Incapabele Michiel-filmpje is immers nog geen spoor. Maar voor eindredacteur Arne is dat geen reden tot ongerustheid. ‘Zo’n filmpje is gewoon veel knip- en plakwerk. Het gebeurt wel vaker dat die dingen pas net voor uitzending klaar zijn.’ Toch voel je de nervositeit stijgen. Het wordt stiller op de redactie. Het programma in zijn definitieve plooi leggen vraagt concentratie.

19 uur

Een ideale wereld?

Tergend traag rolt Goedele Wachters op de voor de gelegenheid prikkelarme Talkshow Terror de studio binnen. Het leek even spannend te gaan worden maar net op tijd vallen alle puzzelstukken in elkaar. De lippenstift van Leyers heeft de juiste kleur, de teksten van de Dummies zijn snedig en gevat en ook de Pizza Hut-sketch wordt - ondanks het gebrek aan vettigheid - door het publiek gesmaakt. En zo zijn we met zijn allen toch weer een stapje dichter bij een ideale wereld.

