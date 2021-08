Zo ziet het tv-najaar eruit: alle programma's voor u op een rij

Op de natte zomer volgt, dat dekselse jaar 2021 kennende, ongetwijfeld een nog nattere herfst. Gelukkig biedt het nieuwe tv-seizoen genoeg redenen om binnen te blijven.

Dit is er de komende maanden op de grootste Vlaamse zenders te zien:

VTM

‘Red Light’: Vlaams-Nederlandse misdaadserie over de lotgevallen van drie prostituees in Antwerpen, met Carice Van Houten, Halina Reijn, Maaike Neuville en Geert van Rampelberg, die eerder al op Streamz te zien was.

‘The best of’: Veertig artiesten coveren de vijf beste hits van De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki.

‘Tien om te zien’: Het iconische programma maakt op woensdag 1 september een eenmalige terugkeer vanaf de dijk van Middelkerke met artiesten van vroeger en nu.

‘Alloo Live’: Luk Alloo maakt livetelevisie vanuit een straat ergens in Vlaanderen, door aan te bellen en met voorbijgangers te praten.

En ook nog nieuwe seizoenen van: ‘Snackmasters’, ‘Camping Coppens’, ‘Belgium’s Got Talent’, ‘Viva Vermeire’ en ‘Lisa’.

Later dit najaar: ‘K2 zoekt K3', ‘De sterkste handen’ en ‘Eenmaal andermaal’.

Nathalie Basteyns en Lieve Blancquaert in ‘Let’s Talk About Sex’ Beeld VRT

Één

‘Onverwacht’: Stephanie Planckaert en haar 16-jarige dochter Iluna gaan op ontdekkingstocht in de wereld van seks en zwangerschap bij Iluna’s leeftijdsgenoten.

‘Let’s Talk About Sex’: Lieve Blancquaert zoekt uit hoe mannen en vrouwen op verschillende plaatsen en in in verschillende culturen omgaan met liefde, relaties, gender en seks.

‘Onder vuur’: Een fictiereeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne, met onder andere Louis Talpe, Lien De Graeve, Lynn Van Royen, Sam Louwyck en Alessia Sartor.

‘De tijd van ons leven’: Élodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham proberen om, met een team van internationaal gerenommeerde experten van de KU Leuven, in zes maanden tijdrijders van een professioneel niveau te worden.

En ook nog nieuwe seizoenen van: ‘Durf te vragen’, ‘Loslopend wild’, ‘Spoed 24/7', ‘Pano’, ‘De Columbus’, ‘Is er een dokter in de zaal’ en ‘Iedereen Beroemd’.

Later dit najaar: ‘Draagmoeders’, het derde seizoen van ‘Undercover’, ‘Reizen Waes: Nederland’, het derde seizoen van ‘Château Planckaert’, ‘Saar in het bos’, ‘First Dates Teens’, ‘De noodcentrale: Amerika’, het tweede seizoen van ‘Taboe’, het derde seizoen van ‘Factcheckers’, ‘Het hoogste bod’, ‘Voor altijd Kampioen’ en een nieuw seizoen van ‘Het Huis’.

‘Kinderen van de migratie’ Beeld VRT

Canvas

‘Het Scheldepeleton’: Reeks over vijf jonge mannen die ervan dromen om profrenner te worden, Wouter Weylandt, Iljo Keisse, Dimitri De Fauw, Kurt Hovelijnck en Bert De Backer.

‘Kinderen van de migratie’: Documentairereeks die het verhaal vertelt van de arbeidsmigranten in ons land sinds WO II.

En ook nog nieuwe seizoenen van: ‘Extra Time’, ‘De ideale wereld’, ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’.

Later dit najaar: ‘Het leven in kleur’, ‘Wat houdt ons tegen’, ‘Op slot’, ‘Vrouwen in de muziek’, ‘De prijs van de winnaar’ en een nieuw seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’.

Dominique Van Malder en Joris Hessels in 'Viervoeters' Beeld SBS

Play4

‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’: Realityreeks over de familie Verhulst, maar deze keer vanuit hun vakantiehuis in Saint-Tropez.

‘Viervoeters’: Joris Hessels en Dominique Van Malder proberen zoveel mogelijk asielhonden te koppelen aan nieuwe baasjes.

En ook nog nieuwe seizoenen van: ‘Scheire en de schepping’, ‘Sports Late Night’ en ‘Huizenjagers buitenland’.

Later dit najaar: ‘De Cooke en Verhulst Show’, ‘James, de Musical’, Dancing with the Stars’, ‘Klopjacht’, ‘Missie Griekenland’, ‘Bake Off’, ‘Junior Bake Off’, ‘De slimste mens’, ‘Grond’ en het elfde seizoen van ‘De rechtbank’.