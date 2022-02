Zombies en gewetenloze oplichters domineren de week

Zombies en gewetenloze oplichters boven op Netflix, voor de tweede week op rij.

Het Zuid-Koreaanse ‘All of us are dead’, waarin een middelbare school te maken krijgt met een zombieplaag, is nog steeds de populairste titel op Netflix, niet enkel bij ons maar in een groot deel van de wereld. ‘The Tinder Swindler’, de documentaire over een oplichter die zich op de datingapp voordoet als een rijke diamantair, is dan weer in de meeste landen - en ook in België - de best bekeken film van het moment.

Enkele nieuwkomers: ‘A través de mi ventana’, een Spaanse dramafilm over een jongedame die smoorverliefd wordt op de buurman die ze door haar raam in de gaten houdt, het vierde seizoen van de animatieserie ‘Disenchantment’ en de Duitse horrorprent ‘Das Privileg: die Auserwählten’, waarin een eliteschool geteisterd wordt door bovennatuurlijke krachten.

Verdwenen uit de lijst: het vierde seizoen van ‘Ozark’, thrillerserie ‘Archive 81' en - na nauwelijks één week - de Nederlandse oorlogsfilm ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’ en de realitysoap ‘Soy Georgina.

De Netflix-top 10 van vrijdag 10 februari

1 ‘All of us are dead’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 ‘The Tinder Swindler’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 ‘Sweet Magnolias’ - seizoen 2

4 ‘Raising Dion’ - seizoen 2

5 ‘A través de mi ventana’

6 ‘Oscuro deseo’ - seizoen 2

7 ‘The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 ‘In from the cold’

9 ‘Disenchantment’ - seizoen 4

10 ‘Das Privileg: die Auserwählten’