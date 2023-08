‘Zomeravonden’ met Wim Lybaert is zoals ‘Het huis’, maar dan zonder Eric Goens. Gezelliger, dus

Leer mij Wim Lybaert kennen. Wordt een stedeling des zomers het huis uitgejaagd door de diepmenselijke voorbeschikking om op verplaatsing en tegen betaling in exotische valutavoedselvergiftiging op te lopen tijdens het verorberen van een twijfelachtig zeebanket, dan parkeert Lybaert net zijn bus en blijft hij thuis. Vanuit die eigen woonst, of de achtertuin ervan, is hij thans de remediërende factor in ‘Zomeravonden’, een programma waarin hij één gast een huisbereide maaltijd naar keuze voorschotelt.

Als wederdienst hoort die kostganger dan, met de zomerschemer als zachte volgspot, een blik op de eigen binnenbekleding prijs te geven. Als eindbestemming ligt dat niet veel verder uit de weg dan het einddoel waar ‘De Columbus’ al heen tufte, maar gezien de statischer aard van ‘Zomeravonden’, de beperkte bewegingsruimte en de praktijk om veel betekenis te lezen in een simpele maaltijdbereiding, komt nu ook ‘Het huis’ dichtbij. Zonder Eric Goens evenwel. Gezelliger dus.

Ook zoals Goens had Lybaert een zwembad, want sinds die eerste de vormvereisten van confessionele BV-programma’s naar zijn hand zette, doet een fraaie pergola alleen het ’m niet meer. Met tussenpozen verscheen ook een puffende golden retriever in beeld: de therapeutische werking daarvan is al afdoende gebleken in ‘Winteruur’, dus qua omkadering kon het alvast niet meer stuk. In Lybaerts moestuin, die de rest van de tuin innam, werden de ingrediënten geoogst voor tomates farcies, de bereiding die hij Gilles De Coster zou opdissen.

Tomaten vol van gehakt en betekenis: De Coster situeerde het gerecht eeuwig in de invloedssfeer van zijn moeder, een bepalende aanwezigheid in zijn levensloop, ook al was ze dan gestorven toen hij 11 was. De exacte medische term achter dat onrecht ontging hem, maar het hart was ermee gemoeid. Ook bij hem. De Coster herinnerde zich de leeftijd van 11 jaar als oud genoeg om wel het vermorzelende gewicht van zo’n moment te doorgronden, maar tegelijk als te jong om al genoeg herinneringen vergaard te hebben waarmee je na zulk verlies, met de moed der wanhoop, een volledig portret kunt samenstellen ter nagedachtenis van je dode moeder.

Waar het leven van zijn moeder was opgehouden, begon het zijne vorm te krijgen, vertelde De Coster, de enkels te week gelegd in het zwemwater. Hij had als volwassene zowel zijn persoonlijkheid als zijn hebbelijkheden te danken aan de breuklijn in zijn jeugd. Op een dag, hij bevond zich ten bate van ‘De mol’ net ergens op een Duitse Autobahn, schoot het geestbeeld van zijn moeder hem ineens en zonder opgaaf van reden zomaar te binnen achter het stuur. Op dat exacte moment had hij precies de leeftijd gehad als zijn moeder op haar stervensdatum, tot op de dag. De karakteriële nuchterheid waarvan De Coster is doordrongen, en die je misschien ook wel overhoudt aan apenjaren doorworsteld in rouw, ontried hem een onaardse betekenis toe te schrijven aan dat ene helverlichte moment, maar die klare kijk verhinderde hem niet om het toch buitengewoon fascinerend te vinden.

Ofschoon zijn veelal clandestiene beroepsbezigheden hem vaak tot in den vreemde joegen voor het volbrengen van ‘De mol’, school er in De Coster ook een huiselijk type, zo stelde Lybaert geamuseerd vast. Kwam mij goed uit, want het geval wil dat ik met het slijten der jaren zelf ook almaar meer het heil van thuisblijven ben gaan inzien, een stilstaande fase die daarom nog niet wijst op inertie. Een treffender samenvatting van ‘Zomeravonden’ was nog niet voorhanden na één aflevering.