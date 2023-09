‘Zomeravonden’ met Wim Opbrouck: eenvoudig, imperfect, maar al bij al het koesteren waard.

Toen ik ging zitten voor een zomeravond in het gezelschap van de Wimmen Lybaert en Opbrouck waarbij ik bovendien zou worden getrakteerd op een maaltijd uit de kindertijd van die laatste, had ik niet durven bevroeden dat me al na twee minuten de kaalgeschoren kut van Jan Wolkers zou worden voorgeschoteld. ’t Is te zeggen: die van Wolkers’ weduwe Karina zoals ze is opgetekend in het boek ‘Amstelglorie’, over diens volkstuintje, maar dus ook dat van Karina. Cadeautje van de ene Wim voor de andere.

De stap naar Opbroucks oma was maar een kleine: ons gezelschap stond tenslotte al bij een kookeiland waarop het des meetjes stampie met ei zou klaarmaken, een zure pap waarin iemand ooit drie patatten en de jonge Opbrouck een handvol toekomstig jeugdsentiment heeft gemikt. ‘Zomeravonden’ is Wim Lybaerts recherche du temps perdu, deze keer in een zee van botermelk.

Het is slow tv, eens niet in de inmiddels tot norm verheven vijftig minuten, maar gewoon, zoals vroeger, op grootmoeders wijze zo u wil, in de helft daarvan; een lichte hap, in tegenstelling tot de stampie, zo zou later blijken. Dat was mogelijk te wijten aan de bereidingswijze, waarover beide heren van mening verschilden, zodoende een van nature tegen fletsheid aanleunend programmagenre met een enkele zoutkorrel bestrooiend.

Lybaert is geen interviewer die iemand fileert tot slechts schokkende onthullingen en markante uitspraken overblijven; als hij al iets losmaakt, dan omdat het gesprek zo lang op een laag pitje pruttelt tot de gast vanzelf in zielenroerselen uiteenvalt. Hij doet het met rust en vriendelijkheid, met soberheid, eigenschappen die we ook terugvonden bij zijn hond, die de hele aflevering apathisch, mogelijk in een uitgesponnen doodsstrijd verwikkeld, naast het zwembad lag.

Het Algemeen Nederlands als voertaal voor presentatoren zieltoogde op hetzelfde slagveld, want ook in ‘Zomeravonden’ werd overgeschakeld op patois. Dit soort programma moet het natuurlijk hebben van gemoedelijkheid, van vergeten dat je door camera’s bent omsingeld, al is Wim Opbrouck niet iemand wiens spontaniteit zich door AN laat insnoeren. Als daar later op de avond maar geen accordeongetokkel van zou komen.

Tijdens het pureren ontlokte Lybaert Opbrouck de ontboezeming dat hij als Loosveld in spe maître d’hôtel wilde worden, omwille van de praal die aan dat ambt is verbonden. Het keer op keer uitvoeren van dezelfde rituelen, al is het maar het schikken van bestek, is tenslotte een opvoering an sich. Veel minder snapte ik zijn jeugdige ambitie om zwaantje te worden, al geloof ik best dat zich in die kringen meer dan één Sledge Hammer ophoudt.

Dat de stampie, hoe simpel ook, de vereende kookkunsten van de Wimmen uiteindelijk te machtig bleek, kwam het programma alleen maar ten goede. Hoe ouder ik word, hoe klonteriger alvast de pap die mijn leven is – het mag op tv ook weleens bij goede bedoelingen blijven. Helaas werd klonterigheid met klonterigheid bestreden toen The Seeger Sisters finaal aan de trekzak ten prooi vielen. Enige schmalz was onvermijdelijk, Opbroucks hart klopt nu eenmaal in driekwartsmaat.

Maar ach, hij lijkt me oprecht een goede vent, net als Wim Lybaert, en de stampie kon er ook nog wel mee door. Niet aan ieder zwembad moet worden verleid en bedrogen, soms zijn goede bedoelingen al heel wat. ‘Zomeravonden’ is waaraan het refereert: eenvoudig, imperfect, maar al bij al het koesteren waard.