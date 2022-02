Zwelgpartijen en dronkemanswaanzin: tien belachelijk bezopen films

De zesde editie van Tournée Minérale start vandaag en om het gebrek aan alcohol te compenseren doken we in de filmgeschiedenis op zoek naar uitstekende films te vinden over zwelgpartijen, dronkemanswaanzin en over het fenomeen van de delirium tremens. Wij hebben onze eigen tien favoriete zwierbolfilms op een beschonken rijtje gezet: santé, proost en burp!

'Skin Deep' Beeld imdb

Ofschoon deze uit 1989 daterende komedie van Blake Edwards in de naslagwerken niet bepaald geboekstaafd staat als één van de revolutionaire meesterwerken van de zevende kunst, blijft dit één van onze persoonlijke darlings. Er valt te schateren met de strapatsen van de zich constant aan grensoverschrijdend gedrag bezondigende schrijver Zachary Hutton (de fantastische John Ritter), zoals tijdens de elektroshockscène of het legendarische lichtgevende condoomduel. Maar net zoals hij dat ook doet in ‘10' en in het verderop in deze lijst staande ‘Days of Wine and Roses’, schildert de cineast hier in de met alcohol overgoten essentie het portret van een drankverslaafde zieligaard die zijn midlifecrisis tracht te verdrinken in sloten whisky. Te vinden op dvd.

'Crazy Heart' Beeld imdb

Vrijwel alle acteurs zullen u kunnen vertellen dat er in hun vak niets moeilijker bestaat dan het vertolken van een dronkaard: diegenen die het proberen, komen meestal niet verder dan een beetje scheel in de lens kijken, of een beetje rondzwijmelen onder het brommen van ‘Uuuuuhhh...Bruuuuuhhh...Roeahhh...’. Jeff Bridges is één van de zeldzame acteurs die weten hoe wél moet: als Bad Blake, een van zijn sokkel gedonderde countryster die in mistroostige baancafés halfdronken zijn oude hits staat te zingen voor een publiek van bejaarde rednecks, zet hij zonder de minste karikaturale overdrijving een compleet geloofwaardige alcoholist neer. Te vinden op Google Play, Disney +, Apple TV en op dvd.

Beeld uit Felix van Groeningens film 'De Helaasheid der dingen' naar het gelijknamige boek van Dimitri Verhulst. Beeld kos

In zijn rauwe maar niettemin poëtische verfilming van de bestseller van Dimitri Verhulst duwt Felix van Groeningen u binnen in de bezopen wereld van de familie Strobbe, waar de vader en de nonkels van de kleine Gunther vastzitten in een destructieve spiraal van tragische zwelgpartijen - je rúikt de bierwalm die aldoor rond Johan Heldenbergh en Koen De Graeve hangt. Wat van Groeningen bijzonder goed weet te vatten, is dat de zuipschuiten uit ‘De Helaasheid Der Dingen’ - Celle, Petrol, Breejen - uit hun drinkgelagen toch een zekere trots en samenhorigheid weten te halen. In de onvergetelijkste scène wagen ze zich aan de Ronde van Frankrijk voor zuiplappen: toch maar niet zelf proberen. Op Streamz, Google Play en dvd.

Beeld VMMA

In deze moderne klassieker van Alexander Payne maken twee vrienden (schitterende rollen van Paul Giamatti en Thomas Haden Church) een tocht langs de Californische wijngaarden: bedoeling is om onderweg zoveel mogelijk grieten te versieren en zoveel mogelijk wijn achterover te slaan. De trip begint grappig, maar algauw verschijnt er een ontroerend portret van twee pathetische losers die het niet kunnen laten om een zootje van hun leven en hun relaties te maken. Schenk uit die Pinot Noir! Of toch liever een glas Merlot? Op Google Play, Disney+, en dvd.

Beeld /

Willem Dafoe – met wilde baard en hilarisch piratenaccent - en Robert Pattinson – met bretellen en stoppelbaard - vertolken in deze steeds geflipter wordende zwart-witte koortsdroom van de ultra getalenteerde regisseur Robert Eggers twee vuurtorenwachters die anno 1890 op een afgelegen eiland voor de kust van New England vreemde fenomenen beginnen te zien - de eenogige zeemeeuw! - en stilaan hun verstand beginnen te verliezen. Of drinken ze gewoon te veel? De gekte culmineert in een krankzinnige scène waarin Dafoe en Pattinson onder het zingen van ‘Doodle let me go!’ de armen als ladderzatte wijven in elkaar haken en in de vuurtoren aan een woeste rondedans beginnen: dichter bij een puur delirium kan een film niet komen. Op Google Play en Apple TV.

'Days of Wine And Roses' Beeld imdb

We kennen Jack Lemmon natuurlijk het best als die gezellige komiek die zich in ‘Some Like It Hot’ als vrouw uitdost, die in ‘The Apartment’ zijn flat uitleent aan overspelige collega’s of die samen met Walter Mathau een onvergetelijk duo vormt in ‘The Odd Couple’. Maar Lemmon kon ook de grote dramatische karakterrollen aan, zoals hij in 1962 met verve bewees met zijn vertolking in dit door Blake Edwards (hij weer!) geregisseerde portret van een alcoholist. Na de scène waarin de drankzuchtige pr-man Joe Clay (Lemmon) zijn vrouw de huid begint vol te schelden omdat ze weigert met hem mee te zuipen, kan een mens maar twee besluiten trekken: Lemmon was een groots acteur, en drank is de duivel. Op Apple TV en dvd.

Drunk - Mads Mikkelsen Beeld Henri

De winnaar van de Oscar voor Beste Buitenlandse Film vertrekt van een geweldig idee: vier vrienden besluiten om de hypothese uit te testen van de Noorse filosoof en psychiater Finn Skårderud, die stelt dat we van nature een promilletekort hebben van 0,5 % en dat we met meer levensvreugde en zelfvertrouwen door het leven zouden glijden indien we constant een beetje tipsy zouden zijn. In het begin is het nog grappig en aanstekelijk om de vier vrienden te zien zwelgen in wijn, vodka Smirnoff en Sazerac-cocktails, maar in de tweede helft groeit ‘Drunk’ uit tot een melancholische tragikomedie waarover eigenlijk maar één ding valt te zeggen: om dronken te worden van ontroering. Nu in de bioscoop.

'Flight' Beeld BBC

Een heildronk op Denzel Washington, die in ‘Flight’ als de drankzuchtige piloot Whip Whitaker - check hoe hij voor de takeoff nog gauw enkele miniflesjes vodka in zijn krat fruitsap kapt - één van zijn allerbeste vertolkingen ooit neerzet. Het hoge promillegehalte in zijn bloed belet Whip evenwel niet om zijn defecte toestel na een briljant geïmproviseerd manoeuvre min of meer veilig in een grasveld neer te zetten. De media kronen Whip tot de held van het jaar, tot het toxicologisch onderzoek aan het licht brengt dat hij stomdronken achter de stuurknuppel zat. Wat begint als een spectaculaire rampenfilm, bloeit vervolgens dankzij Washington (let op briljante manier waarop hij de typische smakgeluidjes van de alcoholist imiteert!) gaandeweg open tot een verrassend donker portret van een onverbeterlijk drankorgel. Apple TV, Google Play, Netflix en dvd.

'Leaving Las Vegas' Beeld imdb

Tegenwoordig halen zijn bizarre films - hoe goed hij er ook in is - nog maar zelden de bioscopen, maar in de tijd dat de dieren konden praten stond Nicolas Cage in Hollywood in de hoogste regionen van de A-list. Uit die tijd dateert ‘Leaving Las Vegas’, een zielsaangrijpend drama van Mike Figgis over een dronkelap, Ben, die genoeg heeft van het leven en het besluit neemt om zichzelf dood te zuipen. Zelfs wanneer hij liggend op de vloer in oncontroleerbare spasmen losbarst - een tafereel dat men ook elke avond in de Overpoortstraat kan meemaken - blijft Cage perfect geloofwaardig: die Oscar die hij in 1996 voor zijn fenomenale krachttoer mocht gaan afhalen, was dan ook volledig verdiend. Op Apple TV en dvd.

'The Lost Weekend' Beeld imdb

Op de één of andere manier zijn alle hierboven films dronken nazaten van deze onverwoestbare oerklassieker die u meesleurt in de verschrikkelijke vicieuze cirkel - zuipen leidt tot craving, wat leidt tot méér zuipen - waarin de alcoholist gevangen zit. In 1945 reageerde het publiek aanvankelijk geschokt op de hardheid, het cynisme en het realisme van het door Billy Wilder geregisseerde ‘The Lost Weekend’. Begrijpelijk: werden alcoholisten in Hollywood tot dan toe altijd afgeschilderd als gezellige zatte nonkels, dan is dit de allereerste film die laat zien hoe gruwelijk destructief een alcoholverslaving kan zijn. De initiële afwijzende reacties hielden de film evenwel niet tegen om uit te groeien tot een immens kassucces, een viervoudige Oscarwinnaar (beste film, beste acteur, beste regie en beste script), een Gouden Palm-winnaar én een instantclassic. Hoe de uitgebluste en berooide schrijver Don Birnam (de aangrijpende Ray Milland) aldoor plannen bedenkt om aan sterke drank te raken; hoe hij in een café uit wanhoop geld uit een handtas probeert te stelen; hoe hij ten prooi valt aan hallucinaties en stemmingwisselingen; hoe hij in de straten van New York op zoek gaat naar een pandjeshuis om zijn schrijfmachine te kunnen verbeuren: het is en het blijft onwaarschijnlijk intense, hartverscheurende en bovenal grootse cinema. Te vinden op dvd.