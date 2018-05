HUMO Waar luister je momenteel naar?

Blu Samu «Nathy Peluso. Sinds ik in haar voorprogramma mocht spelen in Brussel, ben ik een hardcorefan. Haar flow is geweldig, en tegelijk is ze supervrouwelijk. Ze is een latina-powergirl en dat lust ik wel (lacht).»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?