Sylvie Kreusch: 'Childish Gambino is zalig!'

HUMO Wat ligt er nu vaak op?

Sylvie Kreusch «‘This Is America’ van Childish Gambino. Het is lang geleden dat ik zoiets heb gehoord. Zalige groove, inspirerende videoclip… Ook de nieuwe van Jay-Z, ‘The Story of O.J.’, vind ik heel chic qua productie. En verder ‘Visions of Us on the Land’ van Damien Jurado, ‘Funkier Than a Mosquito’s Tweeter’ van Nina Simone en de eerste van Jonathan Richman & The Modern Lovers.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?