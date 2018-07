Tijs Vanneste: 'Milli Vanilli!'

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Tijs Vanneste «Ik ben verknocht aan de jaren 90. De wat hardere grunge ligt nog altijd op. De laatste jaren grijp ik ook terug naar oldskool hiphop. Oude Dr. Dre en zo, geweldig. ‘Goblin’ van Tyler, The Creator is recenter, maar daar was ik ook gek op. Heel duister.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?