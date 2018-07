Layla El-Dekmak: 'Sufjan Stevens!'

Layla EL-DEKMAK «Ik zag David Byrne onlangs een gruwelijk graaf concert geven op Gent Jazz, en nu luister ik opnieuw naar zijn platen en die van Talking Heads. Ook de laatste van Baloji staat bijna dagelijks op.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

EL-DEKMAK «‘Illinois’ van Sufjan Stevens. Ik hou enorm van de manier waarop hij in zijn muziek vertelt. Vooral het nummer ‘John Wayne Gacy Jr.’, over een seriemoordenaar, is geweldig.»