Jan Leyers: 'Rubber Soul'

Jan Leyers «Naar dromerige groepen à la Tame Impala of Cigarettes After Sex. Er mag wat mist boven de berg hangen. Maar het beste nummer van de laatste jaren vind ik ‘Over Rainbows and Rainier’ van Damien Jurado. Wat die man met een stem en een gitaar oproept, blaast me iedere keer weer omver.»

HUMO Wat was de eerste plaat die je hebt gekocht?