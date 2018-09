Julia Holter: 'Fan van mijn lief'

HUMO Wat ligt er momenteel vaak op?

Julia Holter «De nieuwe plaat van Laurel Halo, ‘Raw Silk Uncut Wood’, vind ik heel speciaal, en Jenny Hvals ‘Spells’ was hét liedje van mijn zomer. En componist Tashi Wada en zijn vader Yoshi Wada, in de jaren 60 een prominent lid van de Fluxus-beweging, brengen binnenkort een sprookjesachtige plaat uit. Al beken ik: Tashi is mijn lief, dus ik ben misschien een beetje bevooroordeeld (lacht).»