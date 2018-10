Peter Holvoet-Hanssen: 'Jodelen'

HUMO Waar luister je momenteel vaak naar?

Peter Holvoet-Hanssen «Ik ben verslaafd aan de samples en geluidscollages die Mauro me stuurt. Onlangs nog een opname van Pakistaanse slangenbezweerders in trance: geweldig! Ik ben ook verzot op de Oostenrijkse Ingrid Schmoliner, die me kippenvel geeft door te jodelen. En Zero Years Kid, een duo dat een Nederlandstalige plaat op een Berlijns label zal uitbrengen.»

HUMO Wat is de beste plaat aller tijden?