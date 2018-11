Wannes Cappelle: 'Radiohead'

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Wannes Cappelle «Ik luister vooral in de auto naar de radio dus, maar ook naar Spotify, waarop ik een lijst met ontdekkingen bijhoud. ‘Ignorant Boy, Beautiful Girl’ van Loney Dear, en ‘An Acre of Land’ van PJ Harvey en Harry Escott. De eerste keer dat ik het hoorde, raakte het me zo hard dat ik even aan de kant moest.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?