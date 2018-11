Jan Paternoster: 'Extra episch'

Op 3 december is Black Box Revelation de peper in het gat van de Radio 1 Belpop-avond, dus allen naar de AB. Maar eerst: Humo-vraagjes beantwoorden!

HUMO Waar luister je tegenwoordig naar?

Jan Paternoster «Gisteren heb ik zowat alle platen van Neil Young in mijn iTunes gezwierd. Ik luister vaak naar zijn klassiekers, maar ik wilde weleens weten wat hij nog allemaal heeft gedaan. Daarnaast: Parquet Courts – goeie plaat, lekker Brits sfeertje – en Dr. Dog. Van hen vind ik niet alles goed, maar het eerste nummer, ‘Listening In’, van hun laatste plaat wél.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Paternoster «Vandaag is dat ‘The Life of Pablo’ van Kanye West (lachje). Heel zot hoe hij zijn nummers in elkaar steekt, en de regels vrolijk aan zijn laars lapt. Het eerste nummer ‘Ultralight Beam’ beluister ik altijd als ik opstijg met het vliegtuig. Dat maakt het extra episch.»

HUMO Wat was de eerste plaat die je zelf kocht?

Paternoster «‘Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water’ van Limp Bizkit. (Denkt na) Of misschien was het wel het singletje van ‘Take a Look Around’. Top alleszins.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Paternoster «Jamie Hince van The Kills. Toen ik 14 was, ging ik met mijn broer en pa naar hen kijken in de Marquee op Pukkelpop. We stonden eerst in het midden, maar we we werden naar het podium gezogen. Zijn gitaarspel! Het moet intussen de band zijn die ik al het vaakst live heb gezien.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Paternoster «‘In Colour’ van Jamie xx als je uitgaat en ‘Curtis’ van Curtis Mayfield als je thuisblijft.»

HUMO En voor zondagochtend?

Paternoster «‘Talking Timbuktu’ van Ry Cooder en Ali Farka Touré.»