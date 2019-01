U draait, wij vragen: Rick de Leeuw

Rick de Leeuw «Het laatste wat ik op Spotify heb afgespeeld, was ‘Acme’ van Jon Spencer Blues Explosion. Ik begeleid leerlingen van de PXL Rockschool bij een project waarbij ze op Blues Peer iets met dat soort heavy blues willen doen, en ik was op zoek naar wat ik hun moest laten horen. En verder blijf ik veel Chuck Prophet draaien, echt een goeie, koppige artiest.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

de Leeuw «Mag ik er twee? ‘Pleased to Meet Me’ van The Replacements voor de energie, en ‘Coney Island Baby’ van Lou Reed voor de melancholie. Niet zijn beste, maar ‘Berlin’ is me te zwaar, ‘Sally Can’t Dance’ te licht en ‘Transformer’ heb ik misschien al te veel gehoord.»