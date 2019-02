U draait, wij vragen: SJ Hoffman

Steven Borgerhoff is één van de drijvende krachten achter uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, maar in zijn vrije tijd is hij muzikant SJ Hoffman. Na jaren knutselen in de kelder is er nu single ‘Falling’, de voorbode van debuut ‘The Long Now’ (15 februari).

HUMO Waar luister je naar?

SJ Hoffman «Met ‘Assume Form’, de nieuwe van James Blake, ben ik nog niet klaar. Zijn platen zijn zoektochten waarin je je blijft verliezen.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Hoffman «‘Spirit of Eden’ van Talk Talk. Toen ik ze voor het eerst hoorde, was dat een mokerslag op mijn hoofd. Mark Hollis heeft een unieke wereld gecreëerd. Het is één langgerekte experimentele trip, waar Radiohead en Sigur Rós goed naar geluisterd hebben. Ik geef die plaat voortdurend cadeau.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Hoffman «‘Born in the U.S.A.’ van Bruce Springsteen. Een plaat vol hits, die ik op mijn 10de volledig uit het hoofd kende. Ik ben nog altijd fan van The Boss, ik heb hem vorig jaar zelfs op Broadway gezien.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Hoffman «Prince. Ik was ten tijde van ‘Sign o’ the Times’ geobsedeerd door hem. Wat een muzikale belevenis was dat.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Hoffman «Lionel Richie, de enige die mij op de dansvloer krijgt. Ik zag in 1984 zijn optreden op de slotceremonie van de Olympische Spelen, en dat heeft een verpletterende indruk gemaakt.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Hoffman «Ik focus me op mijn persoonlijke hygiëne (lacht).»

HUMO Wat is de beste muziek op zaterdagavond?

Hoffman «‘Check Your Head’ van Beastie Boys. Fantastische plaat.»

HUMO En op zondagochtend?

Hoffman «Burt Bacharach, het liefst op vinyl. Of ‘Recomposed: The Four Seasons’ van Max Richter.»