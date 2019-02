Willow: 'Sigur Rós tegen kater'

Ex-Rock Rally-finalist Willow speelt op 14 februari in Het Depot in Leuven z’n allerlaatste show. Gitarist Nils Goddeeris vertrekt daarna voor vijf jaar naar Singapore, frontman Pieter-Jan Van Den Troost gooit zich op zijn nieuwe groep MIRRANDA.

HUMO Waar luister je momenteel vaak naar?

Pieter-Jan Van Den Troost «‘Better Oblivion Community Center’, de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers en Conor Oberst. Of ‘Confirmation’ van Westerman, mijn favoriete song van 2018, die heb ik al grijsgedraaid.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Van Den Troost «‘(What’s The Story) Morning Glory?’ van Oasis, ik was 9. Ik heb een paar brieven naar hun fanclub gestuurd om een handtekening te vragen, maar ze hebben nooit een antwoord gegeven. Rotzakken!»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Van Den Troost «Als puber keek ik op naar Tom DeLonge van Blink-182. Ik vond hem zo cool. Van hem leerde ik dat songs en overgave belangrijker zijn dan virtuositeit. Anno 2019 is DeLonge minder cool: hij gelooft dat hij ufo’s heeft gespot.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Van Den Troost «Het debuut van American Football uit 1999. Emo, maar op een goede manier. Alleen kwam er niemand naar hun shows en gingen ze in 2000 uit elkaar. Ze keerden in 2014 terug als cultband, mét succes.»

HUMO Wat is je muzikale guilty pleasure?

Van Den Troost «Naïeve en half vergeten popsongs uit de jaren 80, zoals ‘Come Back and Stay’ van Paul Young en ‘I Won’t Let You Down’ van Ph.D.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Van Den Troost «Ik ben geen danser, maar als ik ‘Ready 2 Wear’ van Felix da Housecat hoor, doe ik toch iets wat op dansen lijkt.»

HUMO En voor zondagochtend?

Van Den Troost «Mijn katers kunnen de hele dag duren. Dan helpt het verzamelde werk van Sigur Rós wel.»