U draait, wij vragen: Low Land Home

Een jaar geleden sneuvelde Low Land Home in de preselecties van Humo’s Rock Rally, maar de band heeft stappen gezet: op 22 februari komt debuutplaat ‘Out of My Mind’ uit. Zou frontman Jo Geboers iets over zijn luistergewoonten kwijt willen?

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Jo Geboers «Nu is dat vooral ‘Remind Me Tomorrow’ van Sharon Van Etten. Ik volg haar al lang, en het is spectaculair hoe ze blijft vernieuwen. Elke plaat is anders. Knap hoe ze nu zo’n donker, David Lynch-achtig sfeertje weet op te roepen.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Geboers «‘Aenima’ van Tool. Ook een heel intense en donkere plaat, maar wel één met geniale riffs, spannende maatwisselingen en in de teksten heel wat thema’s die ook vandaag nog relevant zijn.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Geboers «Dat moet iets van Guano Apes geweest zijn, toen ik een jaar of 12 was. Ik heb in die periode ook Nirvana leren kennen, en dat kwam flink binnen.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Geboers «Ian Curtis van Joy Division blijft één van de meest inspirerende figuren in de rockgeschiedenis. Een heel mysterieuze en charismatische persoon, naar wie ik nog steeds opkijk.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Geboers «Met de hele band na een optreden in de auto naar huis ‘Ik leef niet meer voor jou’ van Marco Borsato meebrullen. Het is geen muziek die ik elke dag wil opzetten, maar dat nummer zit geniaal in elkaar.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Geboers «Khruangbin doet het altijd goed op zaterdagavond. Gek hoe zij muziek maken die op elk moment past, of je nu bezoek hebt, je klaarmaakt voor een feestje of thuisblijft met een boek.»

HUMO En voor zondag-ochtend?

Geboers «Dan kies ik voor rustige muziek, dus het kan goed zijn dat het wéér Khruangbin is.»