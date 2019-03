U draait, wij vragen: Dominique Van Malder

Vanaf 15 maart trekt Dominique Van Malder, u welbekend van ‘Radio Gaga’, langs de Vlaamse theaters met ‘Johnny Cash – The Man and the Music’. Ligt The Man in Black de klok rond op bij hem thuis?

Dominique Van Malder (lacht) «Ik draai elke dag wel iets van hem, ja, maar als muzikale veelvraat leg ik bij wijze van spreken elk uur iets anders op. ‘Better Oblivion Community Center’, die samenwerking tussen Conor Oberst en Phoebe Bridgers, kan me behoorlijk gelukkig maken.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Van Malder «Ik ben een kind van de grunge: ‘Nevermind’ van Nirvana en ‘Ten’ van Pearl Jam blijven vaste waarden.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Van Malder «‘Love of the Common People’ van Paul Young. Ik had nog niet door dat je ook kon sparen om een hele elpee te kopen, dus ik heb alle singles van zijn plaat ‘No Parlez’ gekocht. Als 9-jarige was ik een grote fan, en ik heb mezelf beloofd dat ik hem ooit zou ontmoeten. Binnenkort komt het ervan.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Van Malder «Ik wilde drummer worden. Ik ben ook bij een drumfanfare gegaan, en daarna heb ik een drumstel gekocht en heb ik in enkele groepjes gezeten, maar aan de toneelschool is dat verwaterd. Ik heb wel nog een elektronische drumkit staan, en daar af en toe op loosgaan kan deugd doen.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Van Malder «André Hazes vind ik echt fantastisch. Zulke ontroerende rijmschema’s!»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Van Malder «Ik zing graag en veel, en niet alleen onder de douche. Het liefst als een operazanger: lekker galmend, met een dramatische tremolo.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Van Malder «Een goeie ouwe Elvis. Al hoorde ik onlangs nog eens Rage Against The Machine, en dat gaf me zin om flink te gaan pogoën.»

HUMO En voor zondagochtend?

Van Malder «Iets van Elbow bij de eerste rosé: daar word ik altijd vrolijk van.»