U draait, wij vragen: Lagüna

Lagüna, zilver in de jongste Rock Rally, staat zaterdag in Trix in Antwerpen en nodigde ook Fenne Kuppens uit (van Whispering Sons en Melting Time, de vorige band van frontman Niels Elsermans) voor ‘een avond vol eighties-postpunk’. Feestje? Feestje!

HUMO Waar luister je naar?

Niels Elsermans (tweede van links op de foto) «Ik was onlangs in mijn oude platen aan het snuisteren en kwam opnieuw uit bij Sukilove. Hun ‘Drunkaleidoscope’ en Pascal Dewezes recente soloplaat leg ik sindsdien weer geregeld op. Voorts passeert hier ook veel The Soft Moon en Shame.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Elsermans «’Unknown Pleasures’ van Joy Division. Ik heb de groep ooit leren kennen met ‘Still’, maar toen ik deze plaat hoorde, was ik helemaal verkocht. Die koele sfeer in combinatie met de hevige emoties raakte me heel hard.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Elsermans «‘Complicated’ van Avril Lavigne. Ik was een jaar of 10, en zo’n stoere rockchick sprak me wel aan.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Elsermans «Michael Jackson, maar sinds ik ‘Leaving Neverland’ heb gezien, is de bewondering wel weg. Later wilde ik Kurt Cobain zijn, vervolgens ontdekte ik The Doors en werd het Jim Morrison, nog iets later Iggy Pop, daarna Liam Gallagher. Die laatste vind ik nog altijd een geweldige frontman.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Elsermans «Bring Me The Horizon durf ik nog weleens op te leggen, als ik heimwee heb naar de tijd dat ik een emo’tje van 15 was.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Elsermans «Van alles, afgerond met eigen drumbegeleiding. Van beatboxen tot letterlijk op mijn billen meppen (lacht).»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Elsermans «Op zaterdag in de kleine uurtjes mag ‘The Idiot’ van Iggy Pop op.»

HUMO En voor zondagochtend?

Elsermans «De ‘banaan’ van The Velvet Underground. Precies: die met ‘Sunday Morning’ (lacht).»