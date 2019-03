‘All eyes on hiphop’ is het devies van Out the Frame, het hiphopfestival dat op 23 maart voor de tweede keer de Vooruit inneemt. Zal daar met veel swag van de partij zijn: Rare Akuma, Antwerpens next big thing, en een grote Kanye-fan.

'Rare Akuma: 'Kanye zal er altijd zijn''

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Rare Akuma «Heel veel Kanye West, Jaden Smith en Joji, maar de laatste tijd ook geregeld Earl Sweatshirt. Kanye zal er altijd zijn, en ja, ik vond ‘Yé’, zijn minder onthaalde laatste, ook heel goed.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Akuma «‘Goblin’ van Tyler, The Creator. Dat was één van de eerste platen die ik song na song echt goed vond. In die tijd – 2012, geloof ik – was dat echt een heel aparte plaat.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Akuma «‘Air & Lack Thereof’ van James Blake op iTunes. Ik was 16, en dat nummer was iets wat ik nog nooit had gehoord. Heel knappe sounddesign, ongelofelijk melodisch en met erg strakke beats.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Akuma «Dat zal Kanye zijn. Hij is altijd een grote inspiratie voor mij geweest, al sinds ik als kind ‘Graduation’ hoorde. Zijn muziek is tijdloos, zijn sound uniek.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Akuma «‘Crimewave’ van Crystal Castles, misschien wel één van mijn favoriete songs. Helemaal anders dan wat ik normaal beluister. Het is van die videogame-achtige muziek, heel plezant, maar ik krijg rare blikken als ik dat opzet.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Akuma «Splurge is altijd goed op een zaterdagavond. Da’s mijn hypemuziek.»

HUMO En voor zondagochtend?

Akuma «‘Can’t Get Over You’ van Joji en Clams Casino. Dat nummer maakt me blij. Of neen, doe maar ‘Fallen’ van Jaden Smith.»