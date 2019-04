U vraagt, wij draaien: Kommil Foo

Vanaf maandag 15 april is Mich Walschaerts van Kommil Foo samen met zijn broer Raf te zien in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’. Daarin nemen de twee wekelijks een nummer van een collega-muzikant onder handen.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Mich Walschaerts «Ik heb zijn muziek pas sinds kort leren kennen dankzij Senne Guns, maar Kendrick Lamar ligt hier vaak op. Op zich ben ik niet echt meer mee in dat soort muziek, maar ik vind het verdomd straf: het is heftig, hij is een ongelofelijke zanger, en de teksten zijn ook sterk.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Walschaerts «‘Blue’ van Joni Mitchell. Ongeëvenaard, eenvoudig en tijdloos. Ik luister veel naar de grote songschrijvers van haar generatie. Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen, maar zij steekt er nog bovenuit.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Walschaerts «‘Una Paloma Blanca’ van George Baker Selection. Ik moet een jaar of 10 zijn geweest, en volledig begeesterd door dat nummer.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Walschaerts «Die Nederlandstalige plaat van Anouk. Het is licht en breed, maar als ze zingt in haar moederstaal, valt pas echt op wat voor wereldzangeres zij is.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Walschaerts «Zowat alles. André Hazes bijvoorbeeld, nog zo’n guilty pleasure»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Walschaerts «Johnny ‘Guitar’ Watson werkt altijd, lekker funky.»

HUMO En voor zondagochtend?

Walschaerts «Dan mag het klassiek zijn, specifiek de cellosuites van Bach.»