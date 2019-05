Sam Amidon: 'Chris Whitley'

The Golden Glows beten de spits af, nu mag Sam Amidon in opdracht van de AB ‘The Anthology of American Folk Music’ onder de loep te nemen. Donderdag presenteert de Amerikaan zijn versie van het verzamelwerk van Harry Smith.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Sam Amidon «Ik ben momenteel op tournee in de VS, dus het hangt van de omstandigheden af. Een vriend uit Chicago heeft me geïntroduceerd in de lokale hiphop, en ik ben verdomd onder de indruk van Saba en Pivot Gang. Onderweg luister ik veel naar de middeleeuwse muziek van Guillaume de Machault. Heel vreemd en oud. »

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Amidon «‘The High Part Of The Road’ van de Ierse fiddlespeler Tommy Peoples. Ik heb meer over zingen en frasering geleerd door hoe hij dat instrument bespeelt dan van wie dan ook.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Amidon «‘Unplugged In New York’ van Nirvana, op een cassetje. Toen ik 12 was, waren al mijn vriendjes gek van die band, en ik wilde weleens weten wat er van aan was.»

HUMO Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

Amidon «Toen ik 17 was, keek ik enorm op naar Chris Whitley. In de VS is hij bijna vergeten, maar voor mij was hij toen mijn rockheld. Ik moet hem zeker zes of zeven keer gezien hebben, en dat was altijd erg intens.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Amidon «‘Pirates’ van Rickie Lee Jones om in een vreemde futuristische mood te komen.»

HUMO En voor zondagochtend?

Amidon «Dan kun je pannenkoeken bakken op de tonen van The Meters.»