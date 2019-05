Geike Arnaert: 'Joni Mitchell blijft mijn hart breken'

Natuurlijk is Blue een prachtplaat en een mijlpaal in de muziekgeschiedenis maar nog meer fantastisch is haar dubbel live album Miles of Aisles die ze samen met The LA-Expres in 1974 opnam. Alle top nummers staan erop en ze rocken en swingen de pan uit dat het geen naam heeft. Elke song krijgt een uitvoering en een arrangement dat het origineel overstijgt. Miles of Aisles was een overgangsalbum tussen haar folk, rock periode en de meer Jazzy periode die volgde maar die ik als rock, folk en blues liefhebber minder kon appreciëren. Maar wat een stem en wat een songs op dit album - kippenvel.