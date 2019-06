U vraagt, wij draaien: Tine Reymer

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Tine Reymer «‘Barefoot in the Park’, van James Blake en Rosalía. Ik moet de rest van de plaat nog checken, maar dat blijft geweldig hangen. En verder brengen mijn dochters me op ideeën. Aan Billie Eilish ontsnap ik niet, en haar ‘Bad Guy’ is ongelofelijk.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?