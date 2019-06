Kapitein Winokio: 'Thelonious Monk'

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Winok Seresia «Ik grijp nogal makkelijk terug naar oude muziek, de jazz waar ik tijdens mijn muziekstudies aan verslingerd ben geraakt. Ik hou van de sound van de platen uit de jaren 30, 40 en 50; Thelonious Monk, Billie Holiday, John Coltrane...»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Seresia «Het titelloze debuut van The Wild Tchoupitoulas, een samenwerking tussen Carnavals-indianen uit New Orleans met de muzikanten van The Meters en The Neville Brothers. Heel sexy, megafunky, opzwepend en bezwerend.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Seresia «‘Like A Virgin’ van Madonna en ‘Als de bom valt’ van Doe Maar.»

HUMO Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

Seresia «Ik weet niet of ik echt iemand wilde worden, maar door op te groeien zonder vader werden sommige muzikanten wel als vaders voor me. Thelonious Monk, Fela Kuti en Serge Gainsbourg, bijvoorbeeld.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Seresia «Popmuziek uit de jaren 80 vind ik meesterlijk. En verder Oostenrijkse accordeonmuziek. Ik speel al bijna dertig jaar samen met mijn accordeonist Ivan Smeulders, en met dat soort schlager en hoempapa heeft hij me ook besmet.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Seresia «Dan is alles van Nile Rodgers goed, maar vooral Chic.»

HUMO En voor zondagochtend?

Seresia «Thelonious Monk, vooral ‘Live At Monterey Jazz Festival 1963’. Heerlijk, die speelse, gekke, onverwachte melodieën. Dat is iets waardoor ik me heel erg verwant voel met hem.»