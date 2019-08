The Germans: 'Gladde eightiespop'

Geen betere plek om The Germans aan het werk te zien dan een donker bos. Allen dus richting Deep In The Woods, het sympathieke festival in de Ardennen in het eerste weekend van september.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Lennert Jacobs (drummer) «Sinds ik in Portugal een platenwinkel ben binnengestapt, ligt hier veel Braziliaanse muziek van eind jaren 60, begin jaren 70: Os Mutantes, Caetano Veloso… Heel Braziliaans, met invloeden uit bossa nova en zo, maar ook heel experimenteel.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Jacobs «Er is er niet één die er echt uit springt, maar ‘Eskimo’ van The Residents keert vaak terug, net als ‘Journey in Satchidananda’ van Alice Coltrane.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Jacobs «Ik had het liever cooler gehad, maar: ‘Dookie’ van Green Day. Ik zat in de lagere school en dacht dat dat punk was: heel cool en heavy. Ik ben er ondertussen wat uitgegroeid. (lacht)»

HUMO Welke muzikant(e) wou je vroeger worden?

Jacobs «In het middelbaar keek ik enorm op naar Mauro Pawlowski. Zijn gigantische veelzijdigheid spreekt me nog steeds aan. Hij is een volstrekt unieke figuur in de Belgische muziek.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Jacobs «Ik ben een grote fan van gladde popmuziek uit de jaren 80. Bronski Beat, Spandau Ballet, Tears For Fears… Ik schaam me daar niet voor, maar het is wel cheesy, ja (lacht).»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Jacobs «Vlaamse levensliederen. Jimmy Frey, John Terra: die klassiekers fladderen om de één of andere bizarre reden altijd in mijn hoofd rond.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Jacobs «’Papiloma’ van Borokov Borokov.

HUMO En voor zondagochtend?

Jacobs «Een jazzke. Van Gábor Szabó, bijvoorbeeld. Dat werkt dan perfect.»