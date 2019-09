Hakim Chatar: 'Anne-Marie'

Hakim Chatar «Ik ben op dit moment drie platen door elkaar aan het beluisteren: ‘Mr Sal’ van Niska – Franse hiphop klinkt vaak goed en Niska heeft een unieke stem – ‘I Wanna Thank Me’ van Snoop Dogg en ‘OEF’ van Yung Mavu, met Chuki en Pretty Boy Dro.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Chatar «Er zijn wel een paar nummers waar ik een band mee heb, zoals ‘Yé ké yé ké’ van Mory Kanté: er bestaat een filmpje waarop je ziet hoe ik loosga op die plaat tijdens een verjaardagsfeestje. Met ‘Shake a Lil’ Somethin’’ van 2 Live Crew hebben mijn broer en ik samen met een buurjongen een danswedstrijd gewonnen. En met ‘In Too Deep’ van Sum 41 hebben we op bosklas ooit een soundmix gewonnen. Twee Marokkanen, een Turk en een Nederlander die een punknummer coveren! (lacht)»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Chatar «‘2001’ van Dr. Dre. Ik had die geleend bij de bib en heb ze moeten betalen omdat ik ze nooit heb teruggebracht. Echt gekocht: ‘All Killer No Filler’ van Sum 41. Maar eigenlijk was ik vooral een downloader, of de guy die iets leent en nooit teruggeeft.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Chatar «Een kruising tussen Michael Jackson en James Brown. Hun energie was ongezien.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Chatar «Soms heb je Ultratop-hits die ‘fout’ zijn, maar waar ik iets in hoor dat mij triggert. Laatst was dat iets van Anne-Marie.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Chatar «Ik ben niet goed in teksten, maar ik kan heel goed fonetisch meezingen.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond, en voor zondagochtend?

Chatar «Afrobeats of dance-

hall zoals Wizkid, Burna Boy of Davido zijn zaterdagavond altijd goed om in de mood te raken.

Zondag kan het gaan van Earth, Wind & Fire tot Alborosie en Chance the

Rapper.»