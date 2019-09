Tom Helsen: 'I'm Too Sexy'

‘Seven’ heet de nieuwe van Tom Helsen, en hij stelt ze op 30 september voor in Het Depot in Leuven. Hebben wij toevallig geen zeven vragen klaarstaan?

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Tom Helsen «Ik heb bij het opruimen een doos oude cd’s teruggevonden, en sindsdien vertoef ik opnieuw in de jaren 90: Afghan Whigs, Smashing Pumpkins... Gek hoe die platen in mijn geheugen zijn gegrift. Ik ken ‘Gish’ nog altijd vanbuiten.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Helsen «‘Gentlemen’ van Afghan Whigs. Dat is een plaat die je meezuigt in een sfeer. Op mijn iPod staat nog altijd ‘My Curse’ belangrijk te wezen. Straf dat Greg Dulli het beste nummer van de plaat door een vrouw heeft laten inzingen. Het heeft me op het idee gebracht om ook een plaat te maken met enkel vrouwenstemmen.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Helsen «‘Dankuwel!’ van Hugo Matthysen. Ik had hem zien optreden in een obscuur zaaltje in Aarschot, ik kende de liedjes uit het tv-programma ‘Lava’ van Kamagurka en Herr Seele, en ik vond dat geweldig.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Helsen «Ik ben laat muzikant geworden. Toen ik jong was, skatete ik en wilde ik Tony Hawk worden, zoals iedereen.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Helsen «‘I’m Too Sexy’ van Right Said Fred.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Helsen «Dingetjes waar ik aan werk: ik zoek dan naar een refrein of een strofe of zo.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond en zondagochtend?

Helsen «Ik ben een grote Dua Lipa-fan, dat past perfect op een zaterdagavond. Op zondag mag het Guido Belcanto zijn. Mijn moeder was een grote fan toen ik kind was, en elke zondagmorgen draaide ze zijn platen grijs.»