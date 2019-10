Naar welke muziek luistert Tim Van Aelst, presentator van het nieuwe Radio Willy?

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Tim Van Aelst «Vooral veel naar Bon Iver, één van de origineelste songwriters van de laatste tien jaar. Zijn nummers kunnen me heel diep raken, ook zijn moeilijker werk. Daarnaast luister ik veel naar The Police, één van de beste bands aller tijden.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Van Aelst «‘The White Album’ en ‘Rubber Soul’ van The Beatles. Zoals zij commercieel succes aan artistieke vooruitgang hebben gekoppeld, is ongeëvenaard.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Van Aelst «‘Ten’ van Pearl Jam, op cd. Vinylplaten kocht ik eerder al over van mijn broers: Simple Minds, The Police, The Housemartins... Toen ik zelf platen begon te kopen, was het volop grunge en co.: Rage Against The Machine, Buffalo Tom… Een kind van mijn tijd, jawel. Wie is dat niet? (lacht)»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Van Aelst «Ik ben in die jaren 90 bas gaan spelen in een groepje. En natuurlijk keek ik op naar Flea van de Red Hot Chili Peppers en zijn slap-bas. Hij slapte met de duim naar beneden, niet naar boven: heel bijzonder. Ik heb dat geprobeerd te kopiëren, maar meer dan oké werd het nooit.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Van Aelst «Ik heb altijd graag Mariah Carey gehoord. Zeker haar hiphopplaten vond ik destijds super. En van die bombastische eightiesrock: Whitesnake en Journey.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Van Aelst «Bob Dylan en andere singer-songwriters. En hele lappen rap van de Beastie Boys.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond, en voor zondagochtend?

Van Aelst «Op zaterdagavond kom ik graag ergens waar ze Jimi Hendrix spelen. Op zondag hou ik van iets jazzy, of João Gilberto.»