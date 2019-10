Newmoon: 'Liam! Oasis!'

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Bert Cannaerts (zanger en gitarist) «‘Gold & Grey’ van Baroness, heel goeie Amerikaanse metal. Ook ‘Why Me? Why Not.’ van Liam Gallagher, best een coole plaat – toch als je vergeet dat ze door een team songschrijvers in elkaar is gebokst. En ‘Telling It Like It Is’ van Marching Church. Die past elk jaar opnieuw bij de herfst en de winter.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Cannaerts «‘(What’s the Story) Morning Glory?’ van Oasis is één van de essentieelste rockplaten van de voorbije 25 jaar. Elke keer opnieuw ontdek ik er nieuwe dingen in en sta ik er versteld van hoe goed ze is.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Cannaerts «De reünieplaat van Black Sabbath. Ik wist alleen dat ze gitaarmuziek maakten, maar ik vond de hoes met die twee duiveltjes die hun logo vasthouden zo cool, dat ik ze wilde hebben.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Cannaerts «Niemand in het bijzonder, ik keek gewoon op naar muzikanten. Ik heb heel snel beslist dat ik ook in een band wilde spelen. Maar de coolheid van de Ramones benaderen is nog altijd mijn grote droom.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Cannaerts «Tot aan mijn dood zal ik ‘All Star’ van Smash Mouth blijven verdedigen.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Cannaerts «Dingen die ik ergens oppik: een nieuwe single die blijft hangen, iets wat ik heb herontdekt… Onlangs was dat ‘Ironic’ van Alanis Morissette. Wéken heb ik dat lopen neuriën.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond, en voor zondagochtend?

Cannaerts «Zaterdagavond wat hardbass, een Oost-Europese variant op house en techno die heel potig en plat is, maar altijd werkt. Op zondag ‘Darkness on the Edge of Town’ van Bruce Springsteen, de perfecte plaat om je eerste koffie bij te drinken en het ontbijt op tafel te zetten.»