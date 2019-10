Dirk De Wachter: 'Merkwaardig hoe Nick Cave mijn identiteit aanneemt'

HUMO Waar luistert u momenteel naar?

Dirk De Wachter «De laatste jaren meestal naar klassiek, en dan vooral Bach. Maar als je het over pop wilt hebben, blijf ik trouw aan Leonard Cohen, de meest troostende zanger van de 20ste eeuw. En Nick Cave, natuurlijk. Het is wat vervelend, omdat ik altijd met hem vereenzelvigd wordt, maar hij blijft me aanspreken. En hij loopt míj meer en meer achterna: wat hij op zijn ‘Conversations with’-tour doet, is eigenlijk de psychiater uithangen. (Monkelend) Merkwaardig hoe hij mijn identiteit aanneemt. Maar ik hoor dat hij het goed doet.»

HUMO Wat is uw favoriete plaat aller tijden?

De Wachter «‘Songs of Leonard Cohen’ uit 1976. Zijn eerste drie platen zijn van een literair niveau dat hem gerust de Nobelprijs had mogen opleveren.»

HUMO En de eerste plaat die u ooit kocht? Meteen Cohen?

De Wachter «Jawel! Zijn ‘Greatest Hits’, en niet veel later al de rest van zijn werk. Ik was 15, en hij heeft me sindsdien nooit verlaten. Ik ga op het ‘Te Gek!?’-concert dan ook een nummer van hem brengen: ‘Darkness’.»

HUMO Wat is uw guilty pleasure?

De Wachter «Op feestjes durf ik de dj weleens lastig te vallen voor ‘Du’ van Peter Maffay. Iedereen vindt dat slecht, maar iedereen gaat wél meteen de dansvloer op.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

De Wachter «Als er gedanst moet worden, dan graag op de fantastische muziek uit ‘mijn’ tijd. Iggy Pops ‘The Passenger’, bijvoorbeeld.»

HUMO En voor zondagochtend?

De Wachter «Dan mag wat klassiek, pakweg de cellosuites van Bach, of zijn Goldbergvariaties.»