Darrell Cole: 'Mijn dochtertje is gek op 'Leef!' van André Hazes Jr., dus ik ken het ook uit mijn hoofd'

Vier Belgische artiesten, twee Cubanen. Eindresultaat: ‘Havana Club Sessions Vol. 1’. Op 8 november stellen Krisy, Darrell Cole (30), K1D en Saskia de ep voor in Bloody Louis in Brussel, intussen loopt Cole zich al warm.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Darrell Cole «Ik draai veel van Roc-A-Fella, het label van Jay Z, maar ook veel Biggie. En daarnaast passeert ook nieuwe muziek, onder meer van Brent Faiyaz.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Cole «‘Reasonable Doubt’, het debuut van Jay Z. Waar hij toen zat, zit ik nu in mijn leven. Ik ben een volwassen artiest, maar sta nu pas op het punt om door te breken. Het voelt anders om pas op deze leeftijd succes te kennen. Ik heb al wat meer meegemaakt, fouten gemaakt, dit is het goede moment. En zo was dat toen met Jay Z ook.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Cole «‘The Chronic 2001’ van Dr. Dre. Mijn moeder mocht dan jong en hip zijn, een zwarte cd met enkel een wietblaadje op zag ze toch niet zitten. Maar ik kocht hem toch. En ja, dat was inderdaad héél explicit (lacht). Vanaf toen had ik een nieuwe passie: muziek.»

HUMO Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

Cole «Jay Z. Hij is ook opgegroeid zonder vader. Dat is trouwens iets wat ik bij al mijn favoriete artiesten zie, kijk maar naar Biggie Smalls.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Cole «‘Leef!’ van André Hazes Jr. Mijn dochtertje is daar gek op, dus ik ken het ook uit mijn hoofd (lacht).»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Cole «Meestal de tekst van een nummer dat ik daags voordien heb afgewerkt.»