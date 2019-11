De favoriete plaat van Gestapo Knallmuzik? ''18 Singles' van U2. Ongelofelijk hoeveel hits daar op staan'

Achtung! Op 6 november komt den Duits naar de Ancienne Belgique. In afwachting van dat optreden van Gestapo Knallmuzik mochten wij al bellen met frontman Yannuk, die ons in zijn beste Niederländisch te woord stond.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Yannuk «De afgelopen zwei wochen heb ik vooral naar das audiobuch van ‘Das Hobbit’ geluisterd. Dat is een lang verhaal, eigenlijk één lang nummer, waarin véél verteld wordt. Dat is, glaub’ich, toch de essentie van muzik: dat het een verhaal vertelt.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Yannuk «‘18 Singles’ van U2, uit 2002. Ongelofelijk hoeveel hits daar op staan. Het is ein bischen unterrated, want het heeft helemaal niet zoveel verkocht als hun andere platen. Vreemd.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Yannuk «‘Casco’ van Brihang. Ein instantklassieker.»

HUMO Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

Yannuk «André Rieu. Mijn grootmoeder war fan, en ik droomde ervan om ook zo te mogen worden mit meinen kleinen cello.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Yannuk «‘Hey Jude’ van The Beatles. Meine freunde vinden dat maar niks, maar ik wel. Dat is een onvergetelijke klassieker.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Yannuk «‘People’s Faces’ van Kate Tempest. Een moeilijke tekst, die ik auch nicht helemaal begrijp, en ook een zeer lang nummer, maar het werkt geweldig onder de douche.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond, en voor zondagochtend?

Yannuk «Op zaterdagavond, als we selbst nicht moeten optreden: ‘Struggle for Pleasure’ van Wim Mertens. Auf zondagochtend, bij het wurstenbrot mit koffee: keihard ‘Hard in Da Paint’ van Waka Flocka.»