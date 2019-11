Kris Wauters: ''Rosanna' van Toto!'

HUMO Waar luister je nu vooral naar?

Kris Wauters «Vooral Prince, een bom van creativiteit, originaliteit en genialiteit. En onlangs heb ik er nog eens de hele catalogus van The Beatles door gejaagd in de auto.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Wauters «‘Songs in the Key of Life’ van Stevie Wonder. Die nummers zijn daarna wel honderd keer gesampled. En zijn timing is ongeëvenaard.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Wauters «’Bohemian Rhapsody’ van Queen. Dat moet in 1974 zijn geweest. Ik was 10 jaar en hoorde dat op de radio, ik zag de clip op tv en ik móést dat singeltje hebben. Ik heb er weken voor moeten sparen.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Wauters «Raymond van het Groenewoud. Ik zag hem voor het eerst op mijn 15de met De Centimeters in Sint-Genesius-Rode. Ik was overdonderd: het speelplezier spatte van het podium af. Daar en toen heb ik besloten dat ik ook in een groepje wilde spelen.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Wauters «Toto! Telkens als ik ‘Rosanna’ hoor, valt me op hoe goed dat is, ook technisch.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Wauters «Niets. Ik zeep mezelf in en spoel me af.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond en voor zondagochtend?

Wauters «Op zaterdag mag het ambiance zijn: een funky groove van Maceo Parker of zo. En we eindigen in een bruin café met Tom Waits. En op zondagochtend ‘For Once in My Life’ van Stevie Wonder. Word ik heel bij van.»