Snow Patrol: 'ABBA is de beste popband die ooit heeft bestaan!'

Hoera! Snow Patrol is een kwarteeuw oud, en om dat te vieren neemt de groep op het nieuwe ‘Reworked’ enkele van haar klassiekers onder handen. Wat heeft frontman Gary Lightbody in al die jaren gevormd?

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Gary Lightbody «De nieuwe van Half Moon Run, ‘A Blemish in the Great Light’. Een verdomd straffe plaat, er staan minstens vier songs op die van het beste zijn dat ik in lange tijd heb gehoord.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Lightbody «Bloody hell! (Na lang zuchten en kreunen) Ik ga er twintig reduceren tot drie: ‘Innervisions’ van Stevie Wonder, ‘Nevermind’ van Nirvana en ‘After the Gold Rush’ van Neil Young. Nirvana is de reden waarom ik in een band zit, Stevie Wonder was een revelatie, de eerste soulplaat die ik hoorde, en Neil Young is een genie, punt.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Lightbody «Dat is waarschijnlijk iets uit de periode dat ik naar rock begon te luisteren. ‘Back in Black’ AC/DC of ‘Destroyer’ van Kiss.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

Lightbody «Kurt Cobain. Zodra ik hem leerde kennen, werd hij mijn idool. Ik weet nog hoe ik de eerste keer ‘Territorial Pissings’ hoorde, en dat verpulverde alles wat ik wist over muziek. That broke me, and rebuilt me in a heartbeat.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Lightbody «ABBA, de beste popband die ooit heeft bestaan.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Lightbody «De Soulwax-remix van Justice, ‘Phantom Pt. II’.»

HUMO En voor zondagochtend?

Lightbody «‘Blue’ van Joni Mitchell.»