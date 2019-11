White Lies: 'Ariana Grande schreef een paar van de beste nummers van de laatste jaren'

Rockduo White Lies heeft net een verjaardagseditie uit van ‘To Lose My Life’, hun debuut uit 2009, en staat op 26 november in het Koninklijk Circus in Brussel.

– Waar luister je momenteel naar?

Charles Cave (bassist/songschrijver) «De laatste van DIIV, ‘Deceiver’, staat hier wel geregeld op. ’t Is bezwaarlijk revolutionair te noemen, maar ik vind de songs echt geweldig. En sinds kort heb ik eindelijk ook Kate Bush’ ‘Aerial’ beet. Vroeger vatte ik die plaat niet, nu wel.»

– Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Cave «‘Negotiations and Love Songs’ van Paul Simon, een verzamelalbum dat mijn vader dikwijls opzette in de auto.»

– Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

Cave «‘HIStory’ van Michael Jackson. Ik weet niet meer hoe ik hem ontdekt heb, maar ik was verkocht. Ik ben als een blok voor zijn muziek gevallen.»

– Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

Cave «Dat zal niet veel later zijn geweest, toen ik into heavy metal begon te raken. Zodra ik Pantera kende, wilde ik maar één ding: in die band zitten.»

– Wat is je guilty pleasure?

Cave «Ik heb er zoveel! Maar ik voel me er niet schuldig over (lacht). Ik vind dat Ariana Grande een paar van de beste nummers van de laatste jaren heeft geschreven. ‘No Tears Left to Cry’ is geniaal. En verder hou ik wel van die goeie oude softrock, REO Speedwagon en zo.»

– Wat is de beste muziek voor zaterdagavond, en voor zondagochtend?

Cave «Mijn zaterdagavonden zijn zoals mijn zondagochtenden: rustig, chilled out. Als ik nog eens wil gaan dansen, dan zal het op Talking Heads zijn. En op zondag? Duke Ellington!»