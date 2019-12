OMD: 'Ik leer mijn teksten vanbuiten onder de douche'

Veertig jaar bestaat OMD, en dat wordt uitbundig gevierd. Met de boxset ‘Souvenir’, die net uit is, en een passage in de AB op 14 februari. Nu al belt zanger-bassist Andy McCluskey met Humo om een paar zaken voor eens en altijd op te helderen.

HUMO Waar luister je momenteel naar?

Andy McCluskey «Naar ‘Tubular Bells’ van Mike Oldfield. We hebben enkele jaren geleden samen met hem op de Night of the Proms gestaan in Duitsland, en sindsdien weet ik weer hoe wild we van hem waren in onze beginjaren. Ongelofelijk dat hij alles op die plaat zelf heeft ingespeeld. Op zijn 18de!»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

McCluskey «De meest afgespeelde plaat op mijn iPod is ‘Flammende Herzen’ van Michael Rother. Maar het liefst luister ik naar ‘Trans-Europe Express’ van Kraftwerk. ‘Autobahn’ horen heeft mijn leven veranderd.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

McCluskey «‘Without You’ van Harry Nilsson. Ik was 12, en het was niet echt doorsnee materiaal voor die leeftijd. Ik moet er nog altijd van huilen.»

HUMO Welke muzikant(e) wilde je vroeger worden?

McCluskey «David Bowie, Bryan Ferry, Brian Eno of Lou Reed.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

McCluskey «Ik betrapte mezelf er onlangs op dat ik na een avond whiskey drinken met mijn vrouw in de keuken stond te dansen op Engelbert Humperdincks ‘The Last Waltz’. Dat telt wel, zeker?»

HUMO Wat zing je onder de douche?

McCluskey «Vanmorgen was dat ‘Don’t Go’, onze nieuwste single. Dat is de enige manier waarop ik onze teksten vanbuiten geleerd krijg.»