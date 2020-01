Roos Rebergen: 'Zingen voor soldaten'

Roos Rebergen «Meestal luister ik langere tijd naar één artiest. Nu is dat John Prine.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

Rebergen «‘The Harrow and the Harvest’ van Gillian Welch, een plaat waar ik altijd naar teruggrijp. Die is uitgekomen toen ik 23 was, en ik ben er muzikaal mee opgegroeid.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

Rebergen «‘MMMBop’ van Hanson.»

HUMO Welke muzikante wilde je vroeger worden?

Rebergen «Vanaf mijn 8ste heb ik jarenlang alleen maar naar Patsy Cline geluisterd. In een biopic zag ik haar in een café voor soldaten zingen. Ik vond dat wel romantisch, op een stoel gaan staan en muziek spelen voor mannen die hun verdriet willen vergeten. Het leek me een nobel beroep, en veiliger dan prostitutie (lacht). Ik heb op school ooit een spreekbeurt over haar gegeven en ik heb er flink mee gescoord.»

HUMO Wat is je guilty pleasure?

Rebergen «Als ik iets goed vind, zal ik me er nooit voor schamen.»

HUMO Wat zing je onder de douche?

Rebergen «Ik ben daarmee gestopt.»

HUMO Wat is de beste muziek voor zaterdagavond?

Rebergen «‘Ik ben Louis van Gaal’ van Meindert Talma.»

HUMO En voor zondagochtend?

Rebergen «‘Dreams Come True’ van Judee Sill, een dubbelaar met demo’s voor haar derde plaat. Die heeft ze niet kunnen afwerken, want ze is in 1979 bezweken aan een overdosis drugs. Het titelloze debuut van Kate en Anna McGarrigle mag er ook bij.»