Win exclusieve tickets voor de FiftyFifty Session met blackwave. en Mahalia!

Twee dagen voor Couleur Café spelen blackwave. en Mahalia een FiftyFifty Session, en u kunt erbij zijn! Het concert is énkel voor genodigden, en Humo geeft 10 duotickets weg. Een unieke kans om de Belgische hiphopsensatie en de Britse r&b-zangeres in een intieme setting aan het werk te zien voor ze op het grote podium neerstrijken.

FiftyFifty Sessions is een concertreeks die steeds twee opkomende namen combineert, één Belgische en één internationale. Eerder ontvingen ze al namen als Tamino en Angèle. De laatste FiftyFifty Session van het seizoen gaat door op 27 juni vanaf 19.00 in C12 in Brussel.

Beantwoord de onderstaande wedstrijdvraag en maak kans op een duoticket! De winnaars worden via mail op de hoogte gebracht. Succes!