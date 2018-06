163 kilometer brommen over de Oude Kwaremont, de Muur van Geraardsbergen, de Koppenberg en de Paterberg. Zaterdag 30 juni is het zover: Red Bull All The Way, een peloton mopeds van 50CC over de mooiste wegen, steilste hellingen en meest uitdagende kasseistroken dus, met start in Brugge en aankomst in Oudenaarde. En jij kunt erbij zijn.