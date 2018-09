Win duotickets voor een unieke Coely-showcase én een screening van 'Insecure: seizoen 3'

De HBO-serie 'Insecure' bleef tot nu toe een beetje onder de radar - schande! - maar Telenet is vastbesloten daar verandering in te brengen. Om het derde seizoen in de kijker te zetten, organiseren ze dan ook een heuse urban party op donderdag 6 september in het Brusselse Cinéma Palace. Niet alleen worden de eerste twee afleveringen van het derde seizoen die avond getoond, ook Coely komt langs voor een showcase én DJ Black Mamba sluit de avond af met een hoop heerlijke hiphop-plaatjes. Duotickets winnen? Waag hieronder dan snel uw kans!