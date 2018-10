Us By Night: win een duoticket en een gratis tattoo!

Een inspirerende lezing van uw favoriete filmmaker, grafisch designer of illustrator bijwonen, tussendoor een partijtje fluoriserend pingpongen en u daarna volproppen bij de betere foodtrucks? Het kan allemaal op het design- en creativiteitsfestival Us By Night. Verwacht u aan een tsunami van inspiratie en creativiteit op dit driedaagse ‘Woodstock voor design’ met meer dan 70 internationale artiesten uit diverse artistieke achtergronden. Het festival is hopeloos uitverkocht, maar dankzij Humo kan u er toch nog bij zijn. En u krijgt er op de koop toe nog een gratis tattoo bij.

Us By Night is ondertussen al aan haar derde editie toe en vindt dit jaar plaats van 22 tot 24 november in de Parkloods in Antwerpen. Het concept is onveranderd: drie podia bieden u in minder of meer intieme kring een hele reeks lezingen en workshops over design, kunst, mode en beeld. Hebt u na al die lezingen wat nood aan ontspanning, kunt u zich vermaken op de Night market, waar zowel arcade spellen, cocktailbars en foodtrucks, en tattooshops te vinden zijn. In die laatste kan u - eventueel na een Gin Tonic te veel - op kosten van Humo een gratis tattoo (te kiezen uit een aantal voorbeelden) laten zetten door niemand minder dan Tomas Debruyn van de gerenommeerde tattooshop Brabo’s hand.

Alle info over het festival vind je hier.

Waag nu uw kans en vul onderstaande wedstrijdvraag in om na het weekend van 22 november met bakken inspiratie en een gepimpt lichaamsdeel naar huis te gaan: