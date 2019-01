Win tickets voor de exclusieve showcase van Geppetto & The Whales op 31 januari

Zes jaar na hun passage op de finale van Humo’s Rock Rally en vier jaar na hun debuutalbum ‘Heads Of Woe’ komen Geppetto & The Whales opnieuw boven water. Dit keer met een album waarvoor ze de hulp inriepen van producer Brian Joseph. Vredig of geagiteerd, licht of donker, op zichzelf of bijgestaan door gastmuzikanten: ‘Passages’ is een meer dan waardig vervolg op hun begeesterende debuutalbum. Kom live kennismaken met het volledige album op 31/01 in [CHEZ PIAS] in Brussel.